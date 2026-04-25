Pablo Echarri sobre su relación con Natalia Oreiro: "Me acompañaba a tomar el colectivo"

El pasado volvió a escena y reactivó uno de los romances más recordados del espectáculo argentino. Esta vez fue Pablo Echarri quien se refirió a su historia con Natalia Oreiro, una relación que supo ocupar el centro de la escena en los años 90 y cuyo final quedó envuelto en rumores que aún hoy generan interés.

La pareja comenzó su vínculo en 1994, en un contexto de fuerte crecimiento profesional para ambos. Durante varios años fueron protagonistas tanto en la ficción como fuera de ella, hasta que la separación sorprendió y dio lugar a múltiples versiones sobre qué había ocurrido puertas adentro.

A más de dos décadas de aquel quiebre, el actor eligió un tono medido para recordar la relación. “Fue una relación muy importante en mi vida”, expresó, dejando en claro el peso que tuvo ese vínculo en su historia personal. En la misma línea, agregó: “Pasó hace mucho tiempo, es parte del pasado”, marcando distancia de cualquier intento de reabrir viejas polémicas.

Sin embargo, cada vez que se menciona la historia entre ambos reaparecen las teorías que marcaron la época. Por un lado, las versiones de supuestas infidelidades con terceros en discordia, que durante años alimentaron titulares. Por otro, relatos más llamativos que hablaban de conflictos cotidianos y episodios insólitos que terminaron convirtiéndose en parte del imaginario mediático.

Lo cierto es que nunca hubo una confirmación definitiva sobre los motivos de la ruptura. Y, en ese contexto, las palabras de Pablo Echarri refuerzan una idea clara: más allá de los rumores, la historia quedó en el pasado. Con el paso del tiempo, ambos tomaron caminos distintos. El actor mantiene desde hace años una relación con Nancy Dupláa, mientras que Natalia Oreiro formó su familia junto a Ricardo Mollo.

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