Krujoski llega a Concepción para ratificar su protagonismo

El Turismo Carretera 2000 llega al Autódromo Ciudad de Concordia para vivir su cuarta recha del Campeonato 2026 que tiene al correntino Humberto Krujoski en la cuarta ubicación del certamen de pilotos.

En esta oportunidad el Tucarr2000 compartirá escenario con las diferentes categorías del Turismo Pista y tendrá sus dos finales en la jornada del domingo.

Krujoski conducirá un Renault Fluence que prepara el el ACRA Ambrogio Racing y llega con la firme intención de seguir sumando fuerte y consolidar su protagonismo.

En la primera fecha, en La Pampa, Krujoski sumó un cuarto y un segundo lugar. Mientras que en Neuquén fue noveno y séptimo en las dos finales disputadas.

El campeonato es liderado por Bernardo Llaver, que ganó las dos carreras en Centenario, Neuquén, con 121 puntos, mientras que en el segundo lugar se ubica Lucas Bohdanowicz con 115 unidades. El podio se completa con Facundo Ardusso que reúne 107 puntos. Mientras que Krujoski está cuarto con 96 puntos.

La actividad de Turismo Carretera 2000 se iniciará este viernes a partir de la hora 16:30 con el primer entrenamiento, la segunda tanda será el sábado desde las 9:50; ese mismo día se realizará la clasificación a las 12:50 y el domingo se disputarán la Carrera 1 sobre 7 vueltas a las 10:05 y la Carrera 2 a las 14:20 sobre 14 giros.