Regatas juega su último partido como local de la Fase Regular

Con plantel completo, Regatas Corrientes afrontará este viernes su último partido como local de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. Desde las 21.30, recibirá la visita de Ciclista Olímpico en el estadio Raúl Argentino Ortíz con el arbitraje de Juan Fernández, Ezequiel Macías e Iván Huck.

Para este trascendental encuentro, Regatas anunció el regreso de dos jugadores: Tayavek Gallizi y Mateo Chiarini, ausentes en el juego contra Obras Basket.

Gallizi se recuperó de una protrusión discal, mientras que Chiarini dejó atrás una contractura y por lo tanto Leandro Ramella volverá a contar con todo el personal a su disposición.

Regatas atraviesa un momento positivo desde la llegada de Ramella a la conducción técnica. Ganó los tres partidos que disputó: como local ante Ferro, como visitante con Unión y en otra vez en Corrientes ante Obras.

“Estamos en un buen momento, estamos con mayor intensidad”, sentenció Ramírez Barrios pero reconoció que “todavía tenemos lagunas, atrás y adelante”.

Regatas se encuentra en la 6° posición con 19 triunfos y 13 derrotas en una zona muy congestionada con muchos equipos y prácticamente nula diferencia de puntos, por lo que de ganar volvería, al menos momentáneamente, al 4° lugar.

“Cada partido es una final para poder estar entre los cuatro mejores. Está todo muy parejo, muy peleado y quedó claro que si no defendes la podes pasar mal. La Liga está muy linda”, agregó el capitán Fantasma en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

“El objetivo a corto plazo es estar entre los cuatro mejores”, resaltó el interno correntino.

Para Regatas es su último partido como local de esta instancia, después visitará a Platense (miércoles 15), Racing de Chivicoly (viernes 17) y Argentino de Junín (domingo 19).

Por su parte, a Ciclista Olímpico solo le quedan dos partidos de Fase Regular, y se encuentran 13° con 15 victorias y 19 derrotas, encontrándose en la lucha por meterse en zona de playoffs. Para clasificar depende de sí mismo, ya que necesita ganar los dos encuentras que le restan (Regatas y San Martín también en Corrientes).

Los santiagueños vienen de dos triunfos seguidos que alimentaron la ilusión. Como local abrocharon un triunfazo en el clásico frente a Quimsa 86 a 81, y luego vencieron a La Unión en La Banda 87 a 76.

Durante la presente temporada, el pasado 15 de enero, Olímpico venció a Regatas 72 a 65 en el estadio Vicente Rosales de La Banda.

En la oportunidad, el elenco que dirige Martín Villagrán tuvo como principal goleador al venezolano José Ascanio con 20 puntos, mientras que en Regatas se destacaron Andrés Jaime y Gallizi con 12 puntos cada uno.