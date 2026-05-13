Las noticias más importantes del 13 de mayo

Los 10 puntos más importantes del documento leído en la Marcha Universitaria en Corrientes
Juan Pablo Valdés expuso el potencial productivo de Corrientes en Jonagro 2026
La voz de los estudiantes: “El desfinanciamiento nos afecta a la formación profesional”
El sector forestal de Corrientes proyecta aumentar más de 20.000 empleos en corto plazo
Larroza: “El sistema universitario está en una situación crítica”
Valdés y Polich recorrieron una obra clave para evitar inundaciones en Corrientes
Corrientes: la Justicia exige medidas urgentes para frenar el ingreso de droga a cárceles
Patrimonio histórico y religioso: qué sitios emblemáticos de Itatí serán restaurados
Desbaratan una banda que robaba y vendía motos por redes sociales en Corrientes
El correntino Tomas Romero terminó cuarto en la regata oficial de Carlos Paz