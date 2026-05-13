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Las noticias más importantes del 13 de mayo

Por El Litoral

Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 07:14

Los 10 puntos más importantes del documento leído en la Marcha Universitaria en Corrientes

Juan Pablo Valdés expuso el potencial productivo de Corrientes en Jonagro 2026

La voz de los estudiantes: “El desfinanciamiento nos afecta a la formación profesional”

El sector forestal de Corrientes proyecta aumentar  más de 20.000 empleos en corto plazo

Larroza: “El sistema universitario está en una situación crítica”

Valdés y Polich recorrieron una obra clave para evitar inundaciones en Corrientes

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