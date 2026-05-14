Otra ciudad correntina se suma a la regulación de monopatines pero agudiza los requisitos

Goya se suma a la regulación del uso de monopatines eléctricos al igual que Capital y Santo Tomé el mes pasado. El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó este miércoles la nueva ordenanza destinada a regular la circulación de esos y otros vehículos de movilidad personal adoptando sus propios requisitos.

¿Cuáles son los principales requisitos?

Entre los principales puntos de la normativa, se establece como obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil, utilizar casco protector y disponer de sistemas de seguridad básicos en los vehículos. Además, deberán tener frenos seguros, bocina, luz delantera blanca, luz trasera roja y elementos reflectantes para mejorar la visibilidad.

La ordenanza también fija límites técnicos para estos vehículos. Según lo aprobado, los monopatines eléctricos no podrán superar los 500 watts de potencia y deberán contar con homologación conforme a normas nacionales e internacionales. Asimismo, tendrán que respetar las normas generales de tránsito vigentes en la ciudad.

Luego de la aprobación, indicaron que también se impulsarán campañas de educación vial y concientización para promover un uso responsable de estos medios de transporte. En tanto, quienes incumplan las nuevas disposiciones podrán recibir multas e incluso la retención del vehículo por parte de las autoridades competentes.

A nivel provincial la regulación del uso de monopatines eléctricos fue aprobada a mediados de abril en Capital, con restricciones claras, no podrán circular por veredas, rutas, autopistas ni avenidas de alta densidad, y tendrán límites de velocidad de hasta 25 km/h en ciclovías y 30 km/h fuera de ellas.

La normativa en la ciudad capitalina establece que no será obligatorio contar con licencia de conducir ni patente, aunque sí se exigirán condiciones básicas de seguridad y la acreditación de identidad ante controles.