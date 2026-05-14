YPF aumentó los combustibles: cuánto tiempo estarán congelados los precios

YPF anunció un aumento del 1% en los combustibles a partir de este jueves y confirmó que luego mantendrá los precios estables durante otros 45 días. La medida busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo sobre los valores en surtidores.

El anuncio fue realizado por el presidente de la compañía, Horacio Marín, en medio de la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y las fluctuaciones del barril Brent.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, señaló el directivo. Además, remarcó que la empresa continuará aplicando el sistema de “buffer” de precios por hasta 45 días con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor.

Cómo funcionará el esquema

Desde la petrolera explicaron que durante el plazo establecido no se trasladarán a los consumidores las variaciones bruscas del precio internacional del petróleo. El mecanismo apunta a sostener valores estables mientras persista la tensión en los mercados energéticos.

Marín indicó que el esquema contempla una “cuenta compensadora” para recuperar posteriormente los ingresos diferidos por la decisión de no aplicar aumentos inmediatos vinculados al Brent.

“En YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”, sostuvo.

Además, la compañía también ratificó la continuidad del sistema de micropricing. Este define precios según horarios, regiones y corredores comerciales, en función de la oferta y la demanda.