Torneo Apertura: así se jugarán los octavos de final

La Liga Profesional confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Aperturam, que comenzarán el sábado 9 de mayo. La fase eliminatoria se extenderá hasta el domingo 10, con partidos distribuidos en diferentes horarios.

El formato prevé que los ganadores de los partidos del sábado jueguen los cuartos el martes, mientras que los vencedores del domingo lo harán el miércoles. Las semifinales están programadas para el sábado 16 o domingo 17, según la participación de equipos en competencias Conmebol.

La final del torneo se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Kempes, en la ciudad de Córdoba.

Octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30: Talleres vs. Belgrano

19.00: Boca vs. Huracán

21.30: Argentinos Jrs. vs. Lanús

21.30: Independiente Rivadavia vs. Unión

Domingo 10 de mayo

15.00: Rosario Central vs. Independiente

17.00: Estudiantes vs. Racing

19.00: River vs. San Lorenzo

21.30: Vélez vs. Gimnasia