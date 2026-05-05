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Torneo Apertura: así se jugarán los octavos de final

La final se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Kempes, en la ciudad de Córdoba.

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 07:50

La Liga Profesional confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Aperturam, que comenzarán el sábado 9 de mayo. La fase eliminatoria se extenderá hasta el domingo 10, con partidos distribuidos en diferentes horarios.

El formato prevé que los ganadores de los partidos del sábado jueguen los cuartos el martes, mientras que los vencedores del domingo lo harán el miércoles. Las semifinales están programadas para el sábado 16 o domingo 17, según la participación de equipos en competencias Conmebol.

La final del torneo se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Kempes, en la ciudad de Córdoba.

Octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30: Talleres vs. Belgrano 
19.00: Boca vs. Huracán 
21.30: Argentinos Jrs. vs. Lanús 
21.30: Independiente Rivadavia vs. Unión

Domingo 10 de mayo

15.00: Rosario Central vs. Independiente
17.00: Estudiantes vs. Racing
19.00: River vs. San Lorenzo
21.30: Vélez vs. Gimnasia 

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