Bad Bunny "envejeció 53 años" para la Met Gala y sorprendió con un look impactante

El paso del tiempo se convirtió en protagonista absoluto del look de Bad Bunny en la Met Gala 2026. Lejos de apostar por la estética habitual de glamour juvenil, el cantante apareció caracterizado como una versión envejecida de sí mismo, generando sorpresa inmediata en la alfombra roja.

La propuesta estuvo directamente vinculada con uno de los ejes de la exposición del Costume Institute, centrada en distintas representaciones del cuerpo. En este caso, el foco estuvo puesto en el envejecimiento, una temática poco explorada en la industria de la moda. “Tal vez como reflejo de nuestro miedo a tener que enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda orientada a la juventud ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido”, reza un texto del catálogo de la exposición.

Para lograr el efecto, el artista trabajó junto al reconocido maquillador Mike Marino, responsable de impactantes transformaciones en figuras como Heidi Klum. El proceso fue minucioso: cada arruga, mancha y signo de flacidez fue diseñado a mano en base a una charla previa sobre cómo el paso del tiempo podría afectar su rostro, cuello y manos.



El resultado fue un nivel de realismo extremo, con detalles que no pasaron desapercibidos, incluyendo sus manos envejecidas luciendo joyas de Cartier. La caracterización no solo sorprendió por su precisión, sino también por el concepto detrás de la elección estética.

En cuanto al vestuario, Bad Bunny optó por un esmoquin negro diseñado por él mismo en colaboración con Zara. El look se completó con un gran lazo en el cuello, inspirado en el traje “Bustle” de 1947 del icónico diseñador Charles James, pieza que forma parte de la colección permanente del Costume Institute.

No es la primera vez que el artista se roba todas las miradas en este evento. En ediciones anteriores ya había destacado con apuestas estéticas muy cuidadas, como su participación en la gala “Superfine: Tailoring Black Style”. Sin embargo, esta vez llevó su presencia a otro nivel, apostando por una transformación total que dejó a todos sin palabras.

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