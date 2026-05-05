Corrientes: demoraron a tres hombres con antecedentes durante controles policiales

La Policía de Corrientes demoró a tres personas con antecedentes delictivos durante operativos de prevención realizados en el barrio San Marcos. Los procedimientos tuvieron lugar en la tarde del lunes en distintos puntos de la zona.

Operativos

El primer operativo se concretó cerca de las 16 entre las calles La Pampa y Lisandro Segovia. Ahí, los policías detectaron a dos hombres, de 59 y 24 años, observando viviendas y vehículos estacionados. Tras ser identificados, se confirmó que ambos contaban con antecedentes policiales, por lo que fueron demorados.

Horas más tarde, alrededor de las 17, los policías intervinieron nuevamente en la zona, esta vez en la intersección de La Pampa y avenida IV Centenario. En el lugar, observaron a un hombre de 29 años que merodeaba y generaba preocupación entre los vecinos. Luego de su identificación, se constató que también registraba antecedentes policiales.

Los tres hombres fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde continúo el protocolo correspondiente.