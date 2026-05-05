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Corrientes

Las noticias más importantes del 5 de mayo

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 07:30

El Gobierno de Corrientes profundiza la búsqueda de Nahuá y su padre

Corrientes: detuvieron a un abogado en la causa por la desaparición del niño en Esquina

Presentan un anteproyecto para crear el Código de Defensa del Consumidor de Corrientes

Juan Pablo Valdés se reunió con el presidente del STJ y el fiscal general

Corrientes: se entregó el último prófugo del crimen del productor rural de La Cruz

Se sortearon los cruces de cuartos de final, Empedrado viaja a Goya y Lipton a Mercedes

“Avispón Verde”: el Municipio apuesta a concientizar sin sancionar

"Yo lo maté": la fuerte confesión del imputado en un juicio por un crimen en Corrientes

La Justicia de Corrientes declaró ilegal el libre deuda como requisito para la licencia

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