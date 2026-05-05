Las noticias más importantes del 5 de mayo

El Gobierno de Corrientes profundiza la búsqueda de Nahuá y su padre
Corrientes: detuvieron a un abogado en la causa por la desaparición del niño en Esquina
Presentan un anteproyecto para crear el Código de Defensa del Consumidor de Corrientes
Juan Pablo Valdés se reunió con el presidente del STJ y el fiscal general
Corrientes: se entregó el último prófugo del crimen del productor rural de La Cruz
Se sortearon los cruces de cuartos de final, Empedrado viaja a Goya y Lipton a Mercedes
“Avispón Verde”: el Municipio apuesta a concientizar sin sancionar
"Yo lo maté": la fuerte confesión del imputado en un juicio por un crimen en Corrientes
La Justicia de Corrientes declaró ilegal el libre deuda como requisito para la licencia