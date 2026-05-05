Cazzu lanza "Perdón si no te llamé" y potencia su costado más oscuro en plena gira



Cazzu vuelve a marcar el pulso de su carrera con el estreno de “Perdón si no te llamé”, un single que reafirma su identidad artística y su capacidad para construir universos donde la música y la imagen van de la mano. El lanzamiento llega en un momento clave, en medio de una gira internacional con shows sold out en Estados Unidos y México, y a pocos meses de un hito personal: su primer show en estadio, previsto en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy.

Con una impronta cada vez más definida, la cantante profundiza en la etapa conceptual de “Latinaje”, una propuesta donde conviven sus raíces, la sensualidad y una estética oscura. En este nuevo capítulo, la narrativa gira en torno a una figura de “viuda negra” que seduce, manipula y traiciona, en una trama atravesada por el deseo, el poder y la venganza.

En “Perdón si no te llamé”, la artista también apuesta por una sonoridad particular, incorporando elementos del sierreño moderno como docerolas, charchetas, tololoche y trombón, fusionados con su sello urbano. El tema llega acompañado de un videoclip de corte cinematográfico, donde lo cotidiano se transforma en un escenario simbólico que amplía el universo visual que ya había comenzado a construir en trabajos anteriores.



Esta nueva pieza se conecta directamente con los relatos planteados en “Jujuy estrellado” y “Otro como tú”, consolidando una estética propia donde personajes, paisajes y emociones se entrelazan. Así, Cazzu continúa desarrollando un multiverso artístico que combina lo popular con lo onírico.

En paralelo, su presente internacional sigue en ascenso. La artista viene presentándose con localidades agotadas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Diego y Houston, y ya tiene previstas nuevas fechas en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. Este recorrido global anticipa su llegada al escenario más importante de su carrera hasta el momento: el Estadio 23 de Agosto, donde se presentará el próximo 12 de septiembre.

El estreno de “Perdón si no te llamé” también se da en un contexto de reconocimiento, con cuatro nominaciones a los Premios Gardel. Entre ellas se destacan Latinaje en las categorías “Álbum del Año” y “Mejor Álbum de Música Global”, y Con Otra como “Canción del Año” y “Mejor Canción Tropical / Cumbia”.

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