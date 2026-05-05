Ke Personajes desató una fiesta en su ciudad y calienta motores para lanzar su álbum



En plena cuenta regresiva para el lanzamiento de su primer disco, Ke Personajes volvió a demostrar por qué es uno de los fenómenos más convocantes de la música actual. Este fin de semana, el grupo organizó un show sorpresa en su ciudad natal, Concepción del Uruguay, y reunió a miles de personas en la Plaza Ramírez, que se colmó en cuestión de minutos tras el anuncio en redes sociales.

El recital, breve pero cargado de energía, fue una verdadera celebración junto a su gente. Durante media hora, la banda hizo vibrar al público con hits como “Pobre corazón”, “Un finde” y “Costumbres”, en un clima de fiesta total. Además, aprovecharon la ocasión para presentar en vivo tres canciones inéditas que formarán parte de su esperado álbum debut.

El disco, titulado “Corazón Ausente”, verá la luz el próximo 13 de mayo y contará con 14 temas. Entre ellos se destacan algunos ya conocidos por el público como “Echar de menos”, “Debió ser así”, “Celosa” junto a J Balvin, “Se hace difícil” y “Recordatorio”. El material propone una fusión de emociones, aprendizaje y ritmo, en línea con el estilo que llevó a la banda a la cima.



En paralelo, el grupo confirmó la gira más grande de su carrera, con 17 fechas en Europa que los llevará por ciudades como París, Londres, Madrid, Berlín y Roma, entre otras. Además, adelantaron que próximamente anunciarán un tour nacional, consolidando así su crecimiento a nivel global.

El gran presente de Ke Personajes también se vio reflejado en escenarios internacionales. En su reciente paso por el Festival de Viña del Mar, lograron una consagración histórica al llevarse las Gaviotas de Oro y Plata, mientras que en el Vive Latino ofrecieron un show explosivo que reafirmó su proyección fuera del país.

Como parte de esta intensa agenda, la banda también se prepara para un show en el Hipódromo de La Plata y nuevas presentaciones en España y Chile, donde cerrarán el año en el Movistar Arena. Con cada paso, Ke Personajes sigue ampliando su alcance y consolidándose como uno de los grandes nombres de la música latina actual.

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