Trump amenazó con "borrar de la faz de la tierra" a Irán

El Ejército iraní aseguró este lunes que lanzó disparos con misiles contra barcos de Estados Unidos que trataban de acercarse al estrecho de Ormuz, aunque Washington lo negó y el presidente Donald Trump amenazó con “borrar de la faz de la tierra” a la República Islámica si ataca embarcaciones estadounidenses. Además el gobierno surcoreano dijo estar verificando informaciones sobre un posible ataque contra un buque operado por una naviera surcoreana en Ormuz.

Según la versión de Teherán, los buques estadounidenses ignoraron los repetidos avisos iraníes, por lo que abrieron fuego a modo de advertencia. “Tras ignorar un llamado inicial los destructores estadounidenses-sionistas fueron nuevamente advertidos por la Armada del Ejército con disparos de misiles de crucero, cohetes y drones de combate en las inmediaciones de las embarcaciones enemigas agresoras”, indicaron los militares iraníes.

La amenaza de Trump

Mientras el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, encargado de las operaciones militares en Medio Oriente, negó que los barcos hayan recibido el impacto de los misiles, Trump volvió a amenazar con eliminar a Irán, durante una entrevista telefónica con Fox News. “Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes”, avisó el mandatario, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”.

Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra. El Comando Central informó que facilitó el paso de dos buques mercantes en el estrecho y destruyó seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo. El pasado 7 de abril, Trump amenazó con que “toda una civilización” iba a morir si Irán no alcanzaba un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, horas antes de que Washington aceptara un alto el fuego en la ofensiva.

Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), indicó a Página/12 que es muy difícil tener certezas sobre el futuro inmediato, puesto que es una guerra donde la incertidumbre es una de sus principales características. “Ambos bandos, más que los demás actores de la escena internacional, están aprendiendo y tratando de utilizar a su favor esa incertidumbre, sobre todo para beneficiarse en las negociaciones”, explicó Pedrosa. “Y esto no hay que perderlo de vista: están negociando. Están negociando, hay avances y hay retrocesos”, remarcó.

El académico dijo que la negociación en el caso norteamericano es más fácil, porque la autoridad está centralizada en Trump, más allá de disputas y debates internos. “En cambio, los iraníes, como producto de que gran parte de su estructura militar, de inteligencia y religiosa fue eliminada por Estados Unidos, tienen muchas más dificultades para lograr negociar con una sola voz”, precisó. “En este momento, la mayor complejidad que tiene Estados Unidos para lograr un acuerdo definitivo es la existencia de múltiples actores con voz, muchos de ellos pertenecientes a sectores extremos con mucho poder interno, y un desacuerdo nacional sobre cómo seguir hacia adelante”, agregó.

Ataque a barco surcoreano

Además del caso de los ataques que Irán dijo realizar contra barcos estadounidenses, la Cancillería surcoreana denunció que alrededor de las 20.40 hora de Corea se produjo una explosión seguida de un incendio en un buque identificado como HMM Namu, de bandera panameña y operado por la naviera surcoreana HMM en Ormuz. El ministerio confirmó que en el barco, que se encontraba anclado en aguas próximas a Emiratos Árabes Unidos, viajaban 24 tripulantes, seis surcoreanos y 18 de otras nacionalidades.

Según el diario local The Korea Herald, el ministerio de Océanos informó que se está investigando si la causa fue un ataque o una mina a la deriva y que la explosión se produjo en el lado de babor de la sala de máquinas. La cartera también precisó que la embarcación se encontraba anclada fuera de los límites del puerto de Umm al-Qaywayn, en Emiratos Árabes Unidos, citando como fuente una embarcación cercana. El mismo ministerio había informado que hay 26 buques de bandera surcoreana que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz.

Por su parte, Trump instó a Corea del Sur a sumarse a la misión estadounidense para escoltar buques en Ormuz, tras el presunto ataque que atribuyó a Teherán. “Irán ha atacado a naciones ajenas al ‘Proyecto Libertad’ (nombre de la misión), incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, escribió el republicano en su red social, Truth Social.

El rumbo del conflicto

Sobre la evolución que ha tenido hasta ahora el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, iniciado el 28 de febrero, Pedrosa explicó cómo llegó cada bando a la situación actual. Respecto al país persa, el docente de la UBA mencionó que sus fuerzas convencionales, especialmente las marítimas y aéreas, fueron casi destruidas. “Su capacidad de respuesta militar se volvió más parecida a la de Hezbollah que a la de un ejército (me refiero al estilo de combate de estos grupos irregulares)”, afirmó, además de reiterar el hecho de que sus autoridades principales han muerto en el conflicto. “Hay que recordar que Irán ya venía con muchos problemas previos a la guerra: problemas económicos, sociales y políticos. En resúmen, no creo que pueda mostrar nada positivo de este conflicto", añadió.

En cambio, Pedrosa dijo que para Estados Unidos hay “claros y oscuros”. “Los mayores costos políticos han sido internos, desde un desacuerdo silencioso pero público del vicepresidente JD Vance, hasta el rechazo de gran parte de la población. La mayoría se opone, según las encuestas, a la guerra con Irán. También hay problemas con los precios de algunos productos y la inflación. Esto importa más que nada en un año electoral", indicó.

El académico destacó a favor de Estados Unidos que, desde que asumió la presidencia, Trump ha logrado colocar a su país y a él mismo en el centro de la escena internacional, “quitándole proveedores a China, dejando a Rusia distraída en Ucrania y sacando a ambos de América latina”. “Los costos de todo esto ya no se miden en vidas propias. No es una guerra donde haya muertos norteamericanos en gran cantidad, esto también es importante en un año electoral”, agregó.

Respecto a los argumentos de Washington para atacar Irán, Pedrosa explicó que el país de Medio Oriente no es actualmente una amenaza militar. “Esto no quiere decir que, de volverse a crear las condiciones para empezar el proceso de enriquecimiento de uranio, no lo volvieran a intentar”, enfatizó. “Hay una cuestión ideológica de la Guardia Revolucionaria atrás de conseguir la bomba. Es un país que tiene un gen expansionista. Por eso gran parte de la traba en las negociaciones tiene que ver con el plazo en el cual Irán aceptaría suspender el enriquecimiento de uranio”, remarcó.

La Guardia Revolucionaria de Irán planteó el domingo que el presidente estadounidense se enfrenta a una decisión determinante: o ejecutar una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con la República Islámica. Trump, en tanto, ha alternado sus mensajes en redes sociales en las últimas horas. Por un lado, se mostró escéptico respecto de las propuestas de paz de Irán; por otro,afirmó que las negociaciones son muy positivas, lo que refuerza la incertidumbre que ambos bandos proyectan sobre el avance o retroceso real de la situación.

Página 12