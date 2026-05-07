Juicio por el crimen de Jorge Duarte: uno de los acusados fue declarado culpable de homicidio agravado

Se conoció el veredicto en el juicio por el crimen de Jorge Alfredo Duarte en Paso de los Libres. Este jueves la Justicia declaró culpable de homicidio agravado a Federico Duarte y absolvió a Andrea Franco por insuficiencia de pruebas.

El caso gira en torno al homicidio del joven de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado bajo una carpeta de cemento en julio de 2024. La fiscalía sostuvo que fue asesinado durante un ataque de violencia extrema, con el uso sucesivo de un arma de fuego y luego un arma blanca.

Fundamentos del veredicto y expectativa por la pena

Los jueces consideraron responsable a Duarte por homicidio agravado, a causa del uso de arma de fuego y portación de arma. En cambio, absolvieron a Franco por pruebas insuficientes.

Durante la lectura de los fundamentos, el juez Marcelo Manuel Pardo explicó que el Tribunal analizó todas las pruebas reunidas durante el debate oral. De esa manera, señaló que no pudo acreditarse la intervención directa de Franco como coejecutora.

Sobre Duarte, el magistrado sostuvo que no se comprobó que las múltiples heridas hayan sido para hacer sufrir a la víctima. “Lo que avizoramos es una torpeza para matar”, explicó. Es por eso que el tribunal decidió la culpabilidad en torno al homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El martes 12 de mayo al mediodía se conocerán los años de la condena para Duarte, durante la segunda etapa del juicio.