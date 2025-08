Restaurantes porteños para viajar a través de la comida

Si estamos extrañando los viajes al exterior, una manera más que interesante de recuperar las experiencias que se adquieren visitando sitios desconocidos y volviendo a aquellos que nos gustaron es a través de la comida. Los sabores y aromas de otras geografías también quedan presentes en la memoria. Una buena alternativa es encontrar inspiración para próximas aventuras o repasar las pasadas disfrutando de restaurantes nuevos o aquellos que no teníamos en el radar. Aquí tres recomendados para adentrarse en sabores deliciosos.

Musgo

Con inspiración asiática, escandinava y patagónica que deja entrever toques rusos, Konstantin Voronin como chef y Ksenia comandando el salón con su encantadora sonrisa, instalaron Musgo en Palermo. Con un local amplio de mesas separadas para ofrecer intimidad a la charla, el original concepto del restaurante se basa en una breve y suntuosa carta que sorprende por su eclecticismo y su creatividad. Abrió en mayo de este año con el concepto Patagandi. Nombre inspirado en el Japandi, un estilo de diseño de moda que fusiona lo japonés con lo escandinavo. En este caso, el amalgama se da entre los productos patagónicos, los métodos de cocción y las salsas asiáticas, y el minimalismo escandinavo. Aquí la cocina tiene algunos guiños y notas rusas, tanto en los platos como en el servicio, que es excepcional.

Kostantin reconoce que no le resulta simple conseguir las materias primas de excelencia que usa en los platos, cordero, langostinos, merluza negra, ingredientes de precio alto, algo que no se nota en el valor de los platos. El considera "súper importante usar productos de buena calidad. Tratamos de buscar proveedores confiables. Nuestros platos están pensados para compartir: hacemos platos pequeños pero que favorecen el intercambio en buena compañía. Así cada persona puede probar un poco. Esa idea es la de la entrada, para que luego cada comensal elija su plato principal a gusto. La fusión con la cocina japonesa se ve en el aspecto minimalistas de los platos, sin decoración pero súper rico. Eso es lo que me gusta".



Los ejemplos del estilo ruso del menú son una remolacha salada que lleva trucha curada encima. Y el postre Napoleón. Dos imperdibles que no pueden dejar de probar mientras los atentos mozos sugieren platos y combinaciones, y ofrecen vinos de ediciones boutique para maridar con las delicias que se comen. Entre los platos del menú también se encuentran el ojo de bife con golden curry y coliflor; el roast beef en tempura con menta japonesa y ponzu; y la trucha ahumada con salsa de piel de papas y sal negra patagónica. Impresionantes.

Convencidos de que “acá a la gente le gusta salir, comer afuera; es toda una cultura que aflora en este país. Y también vienen muchos turistas, además de que el mercado local todavía está creciendo”, Musgo abre por la noche, de miércoles a lunes, con dos turnos: a las 20 y a las 22, para que los comensales puedan disfrutar la esencia de cada plato, su sabor, originalidad y encontrar sensaciones nuevas. Dirección: Nicaragua 4758, CABA.

Nemuri Tera

Un reducto cómodo y muy bien decorado dedicado a la cocina japonesa. El nombre de Nemuri es sinónimo de sushi en Buenos Aires, el que preparan de manera abundante, y con combinaciones muy originales y sabrosas. Reconocido por su calidad y frescura, este restaurante combina la tradición japonesa con toques de innovación en un ambiente que invita a la tranquilidad, acorde a la gastronomía que representa. Enfocado en la calidad de sus ingredientes, comenzaron con un primer local en el barrio de Belgrano pero un par de años atrás se instalaron también en una encantadora esquina de Palermo, con el nombre de Nemuri Tera con un ambiente pensado para que los comensales puedan desconectarse del bullicio de la ciudad.

Es que adentro hay diferentes áreas para sentarse a comer: desde la barra ubicada junto al sushi man, a un sector más alto especial para grupos grandes. Todas las alternativas están contempladas.. Además tiene una acogedora terraza y un deck al aire libre. La cocina de Nemuri Tera está a cargo del chef ejecutivo Jhonny Idarraga, ofreciendo desde los rolls tradicionales hasta combinaciones más vanguardistas. Entre los platos destacados se encuentran las Gyozas de cerdo, que ofrecen una mezcla de texturas crujientes y suaves, y el Ceviche Nemuri, que combina ingredientes frescos con un toque de acidez que realza los sabores. Para los fanáticos del sushi, la barra de es un verdadero espectáculo, donde los maestros sushiman preparan con destreza sashimis, nigiris y rolls que destacan tanto por su sabor como por su estética.

Uno de los puntos fuertes del menú son las tablas para compartir, como la Megumi, que reúne una selección de piezas cuidadosamente elegidas, combinando colores, texturas y sabores de forma armoniosa. Además, para aquellos que prefieren opciones vegetarianas, cuenta con creaciones como los rolls Izumi y Neru, que no escatiman en creatividad ni en sabor.

Los tragos de autor son el acompañamiento ideal para estos platos vibrantes. Y una breve lista de postres termina complementando la experiencia palermitana. Y para terminar la noche, una infusión bien oriental completa la experiencia. Abre de martes a domingo por la noche. Dirección: José A. Cabrera 5102, CABA.

Le Pain Quotidien

La cadena de confiterías de origen belga presentó un nuevo menú que va a estar disponible al menos hasta fines de noviembre. Con el nombre de "Enjoy the taste of living better", presenta platos inspirados en las regiones del mundo que reúnen las poblaciones más longevas y saludables del planeta, con el propósito de fomentar las buenas costumbres alimenticias sin sacrificar el sabor de la comida. Estos platos de temporada que se suman a la carta tradicional de Le Pain Quotidien estarán identificados con un corazón verde. Cada uno está elaborado con ingredientes de calidad y fueron creados basándose en cinco de los seis criterios de nutrición destinados a la buena salud del corazón. Le pusieron de hombre platos héroes y están influenciados por las culturas griega, japonesa, italiana, californiana y costarricense.

La rica y nutritiva novedad, que se pueden pedir durante todo el día, son: Quinoa Breackfast Bowl (con labneh, frutillas, arándanos, banana y almendras tostadas), Tartine Chuna, (con garbanzos, microgreens, cebolla caramelizada y pepino encurtido), Flatbread con porotos blancos y microgreens (con espinaca y acelga orgánicos, mozzarella fior di latte, sweet chili orgánico y pesto) y Ensalada Panzanella (con brócoli asado, arvejas, choclo, tomates cherry, croutons, hojas verdes y aderezo de hierbas). Todos muy ricos,a demás de nutritivos.

Le Pain Quotidien está presentando estas nuevas propuestas en toda su red de locales, y para celebrarlo realizará entre su comunidad el sorteo de un viaje a Grecia para poder disfrutar de la experiencia completa.