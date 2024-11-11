El Calafate, uno de los destinos más cotizados de Argentina

Cada vez se va acercando más la fecha donde todos los viajeros interesados en conocer la localidad de El Calafate en Argentina, lo podrán hacer de manera directa gracias a SKY. A partir del 18 de diciembre, esta aerolínea comenzará a operar este destino con dos frecuencias semanales y en tan solo 3 horas de vuelo, esta ruta conectará Santiago con la patagonia argentina.

¿Qué hace de El Calafate un destino tan especial? Según cuenta el Gerente de Ventas de SKY, Franco Chaparro, esta localidad se ha transformado en uno de los destinos turísticos más fascinantes de Argentina. “A tan solo 3 horas en avión desde Santiago, El Calafate es un pequeño pueblo ubicado en la región de la Patagonia que se ha ganado un lugar en el corazón de los viajeros por su proximidad al Parque Nacional Los Glaciares y, en particular, al Glaciar Perito Moreno, una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo”, asegura el ejecutivo.

El Calafate es un pintoresco pueblo patagónico ubicado en el sur de la provincia de Santa Cruz, a orillas del Lago Argentino. Se trata de una localidad rodeada por un paisaje que combina montañas con aguas cristalinas. Se encuentra a unos 2.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, y a aproximadamente 320 kilómetros de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz.

«La apertura de esta nueva ruta permitirá a nuestros pasajeros visitar este atractivo destino de manera directa y simple con tarifas completamente accesibles. Durante la próxima semana tendremos una promoción especial donde ofreceremos esta ruta a USD 90 por tramo, sin incluir las tasas de embarque, para volar desde el 18 de diciembre al 16 de marzo de 2025. En SKY queremos incentivar la conectividad y el turismo ofreciendo precios a bajo costo y con los máximos estándares de seguridad en la mejor aerolínea low cost de la región” aseguró el ejecutivo.

Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales los miércoles y domingos, a través de las cuales se proyecta transportar a 2.400 pasajeros al mes aproximadamente, fomentando así el turismo entre Chile y Argentina y otros países que podrán utilizar Santiago como escala para conocer los atractivos turísticos de la patagonia argentina.

El Calafate se encuentra en una región de clima frío y seco, caracterizado por inviernos largos y veranos frescos, lo que crea un entorno ideal para los amantes de la aventura que buscan experimentar la naturaleza en su forma más pura. Con su ubicación privilegiada, ofrece un acceso fácil a algunos de los tesoros naturales más importantes de Argentina, haciendo de este pueblo un destino imperdible de visitar. Algunos de sus atractivos son:

Glaciar Perito Moreno: Este imponente glaciar, uno de los más famosos de la región, cuenta con pasarelas que permiten una vista cercana y segura, además de excursiones en barco que acercan aún más a sus paredes de hielo.

Minitrekking en el glaciar: Una experiencia única para quienes desean caminar sobre el hielo y explorar formaciones naturales.

Visita a El Chaltén: Villa conocida como la capital argentina del trekking a solo 2.30 hrs de El Calafate. Desde allí se puede apreciar el Cerro Fitz Roy, el Cerro Torre y muchas otras atracciones como glaciares colgantes, lagos turquesas y cascadas.