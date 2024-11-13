Ituzaingó se prepara para su Concurso Integración de Pesca del Surubí

Ituzaingó, ubicada en el corazón de la provincia y a orillas del majestuoso río Paraná, es conocida como el Paraíso Natural de Corrientes. Este destino combina la riqueza de sus paisajes, su biodiversidad única y el encanto de su cultura local, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan la paz de la naturaleza, la aventura y la conexión con el medio ambiente. La región se destaca por su proximidad a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes del mundo.

La Represa de Yacyretá, que se erige imponente, es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la región y genera un atractivo adicional para los visitantes. La ciudad ofrece numerosas actividades recreativas y deportivas, como la pesca deportiva, el kayak y el avistamiento de fauna acuática, y entre lo piscatorio sobresale la edición XXVº del Concurso Integración de Pesca del Surubí con Devolución, un torneo que se realizará el domingo 17 de noviembre, de 9 a 17 hs, en el marco de una gran fiesta donde las actividades comenzarán el viernes con una peña de los pescadores. Al día siguiente de la competencia habrá una expo náutica. El concurso reúne a pescadores de toda Argentina y países vecinos, quienes llegan para disfrutar de un entorno natural único y participar en uno de los torneos que ya se convirtió en un clásico de la provincia.

“Con este evento estamos poniendo en el calendario una nueva fecha turística que además mueve la gastronomía, hotelería, servicios y otros”, dijo el gobernador Valdés, al realizar la presentación días pasados. Además, aseguró que “tomamos conciencia de la importancia de nuestros ríos y de la seguridad en la navegación para nuestros pescadores”. Por otro lado, confirmó que la Provincia avanzará en la suelta de alevinos de surubí en el Paraná para su repoblación. El mandatario destacó que este fin de semana ya estará habilitado el paso internacional por la represa de Yacyretá, con lo cual “vamos a disfrutar de un abrazo con los hermanos paraguayos y volver a compartir el viejo sueño de ayolenses e ituzaingueños de estar unidos”.

En ese mismo predio se realizará la elección de la nueva soberana del concurso, en el escenario mayor, y actuarán destacados grupos musicales. También presentan stands institucionales, de náutica, artesanos y el tradicional patio de comidas, y tal como sucedió en ediciones anteriores, habrá un concurso de pesca de costa, actividad que disfruta toda la familia. Será el sábado, de 14 a 18.



En el lanzamiento, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, destacó que “el producto pesca es uno de los más importantes dentro del turismo en la provincia. Corrientes se posiciona como productora de naturaleza y en lo que respecta a la pesca, preservando nuestra fauna íctica, por eso es un concurso con devolución”, sostuvo. Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, señaló que el concurso “nos moviliza a todos, nos trae recursos a la ciudad y nos permite tener una fecha más en el calendario turístico y acomodar a Ituzaingó como el faro en el norte en materia de turismo”. Además, agregó que los visitantes se encontrarán con una grilla interesante de actividades, además del torneo, con un predio que es muy lindo para ir a visitar con las familias. Además, se prevé la actuación de artistas de primera línea. “Esperamos en ese fin de semana una afluencia masiva con miles de personas y más de 500 lanchas participando del concurso, buscando que este sea el segundo evento de pesca más importante de la provincia. Es a lo que apuntamos”, aseguró Valdés.

Detalles técnicos

Los pescadores que aún no se inscribieron, podrán hacerlo hasta el 17 de noviembre. El costo es de $ 400.000 por equipo de tres pescadores y se puede acceder por la web oficial de Ituzaingó. En esta edición se suma una competencia paralela. Es que los fiscales también registrarán los dorados que se capturen ese día. Se premiará a la pieza de mayor porte y en caso de empate, la paridad se romperá teniendo en cuenta el horario de fiscalización del dorado. Entrarán en competencia los ejemplares que tengan una medida mínima de 60 centímetros. El reglamento establece que se pescará en la modalidad anclado o al garete y como carnada se utilizará miñoca, morena, mamacha o anguila. Se registrarán los surubíes que tengan más de 65 centímetros de longitud. Los que tengan entre 65 y 100 centímetros recibirán 5 puntos y se agregará un punto por cada centímetro. Los ejemplares de más de un metro serán premiados con 10 puntos, más un punto por cada centímetro.

El pescador que obtenga la pieza mayor se llevará un trucker con motor 60 HP, además del trofeo. El segundo también obtendrá una embarcación con motor de 40 HP; y el tercero, también una lancha, pero con motor de 20 HP. Habrá premios para aquellos que capturen los diez surubíes de mayor porte. Además, habrá una premiación por sumatoria de puntos. Los pescadores que ganen la competencia se llevarán tres motores náuticos de 5 HP, además de artículos de pesca, camping y trofeos. Para los segundos está previsto tres grupos electrógenos; y para los terceros, televisores de 40 pulgadas. Como corolario a una gran fiesta, aquellos aficionados a los que la suerte les resulte esquiva en el río, participarán del sorteo de un automóvil cero kilómetro.