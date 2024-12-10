Motorhome Friendly en Villa Carlos Paz

Con la presencia del Intendente Esteban Avilés, funcionarios municipales y prestadores de dicho segmento turístico, la ciudad presentó en un trabajo conjunto con el sector privado, la iniciativa «Motorhome Friendly», que regula la circulación, estacionamiento y pernocte de este tipo de vehículos dentro del ejido urbano.

“Creo que Argentina necesita más Municipios que tomen decisiones al respecto de los motorhome como lo hizo Villa Carlos Paz. Esta ordenanza fue desarrollada de manera muy seria teniendo en cuenta muchas cuestiones como lo ambiental y también con lugares de pernocte, seguridad, etc.; estamos muy agradecidos con el Municipio por esto. Que los Municipios escuchen a los especialistas es un paso clave para el desarrollo de nuestro segmento y de otros, a nivel turístico” afirmó Hernán Nicolau, referente de dicho segmento.

“Este será un producto que va a potenciar a Villa Carlos Paz en calidad y profesionalidad con el sector privado a la vanguardia. Buscamos otorgarle seguridad a este segmento con ordenanzas al respecto y en el marco del Master Plan de Turismo. Vamos a tener un ciudad motor home friendly de primera línea que nos jerarquiza como destino, con lugares de pernocte regulados y áreas permitidas” agregó el Intendente Esteban Avilés.

La ciudad se destaca no solo como uno de los principales destinos turísticos del país, sino también como un importante polo de fabricación de vehículos rodantes, con reconocidos fabricantes locales de motorhomes, casas rodantes, campers y trailers.

Estos fabricantes son responsables de crear vehículos de calidad que, cada vez más, atraen a turistas nacionales e internacionales que eligen la ciudad como su base para disfrutar de un estilo de vida itinerante.

Objetivo de la normativa

El principal objetivo de esta nueva reglamentación es garantizar un uso ordenado y seguro de los vehículos de gran porte, como las casas rodantes, que circulan por la ciudad.

Con una clara visión hacia el turismo sostenible y la comodidad de los viajeros, la normativa establece que los vehículos con características similares a los mencionados, que superen los 3.500 kg o los 7 metros de largo, deberán seguir ciertas regulaciones al transitar y estacionar en el área urbana:

Pernocte seguro y controlado: Uno de los puntos destacados de esta iniciativa es la obligación para los vehículos que cuenten con baños químicos de ingresar al «Predio de Colectivos de Gran Porte». Allí, los viajeros deberán realizar el registro de ingreso y desagotar las aguas grises y negras de sus vehículos. El cumplimiento de esta disposición será controlado mediante un sistema de certificación y oblea de circulación, y quienes no respeten la normativa se enfrentarán a sanciones establecidas por el Código Municipal de Convivencia Ciudadana.

Áreas habilitadas para el estacionamiento: La ciudad de Villa Carlos Paz ha dispuesto varias zonas específicas para el estacionamiento y pernocte de estos vehículos, con la intención de brindar comodidad y seguridad tanto a los viajeros como a los residentes. Las áreas habilitadas incluyen:

-Las dársenas ubicadas en el lado Este de la Avenida Atlántica, entre las calles Medrano y Nahuel Huapi.

-Dársenas en el Barrio Sol y Río.

-La Costanera Sur, desde la calle Gambarte hasta Miguel Malharro.

-En la Avenida Perito Moreno, desde la calle Lisboa hasta Praga, en Barrio Playas de Oro.

Cada zona permitirá el pernocte por una noche. Sin embargo, los viajeros también tendrán la opción de elegir otros tipos de alojamiento durante su estadía en la ciudad.

Villa Carlos Paz ofrece una amplia variedad de alojamientos de primera línea, que van desde hoteles y cabañas de lujo hasta opciones más accesibles, todos con la excelente gastronomía, servicios y atención personalizada que caracteriza a la ciudad.

Un paso hacia el futuro

Con la implementación de esta nueva normativa, Villa Carlos Paz refuerza su compromiso con el turismo internacional, brindando servicios adaptados a un segmento en crecimiento. La iniciativa «Motorhome Friendly» busca posicionar a la ciudad como un destino atractivo para los turistas que eligen esta modalidad de viaje, de una forma organizada, que respeta tanto el orden urbano como las necesidades de los viajeros.

Con esta regulación, Villa Carlos Paz se convierte en un “modelo de destino amigable con los motorhomes”, garantizando que este tipo de turismo se desarrolle de manera segura, ordenada y respetuosa con el entorno.

