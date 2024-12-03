Pueblos pintorescos y playas soñadas, mucho para descubrir en República Dominicana

República Dominicana sigue siendo uno de los principales destinos turísticos para los argentinos. Con su combinación de playa e historia, tiene un gran atractivo para los viajeros que están programando sus vacaciones de verano. Partiendo de la ciudad capital, Santo Domingo, es un destino donde la historia, la religiosidad y los sabores gastronómicos tradicionales se encuentran en cada rincón.

Desde la majestuosidad de sus iglesias hasta fascinantes museos y diversidad de restaurantes, ofrece una experiencia única, que invitan a explorar el legado de esta ciudad del corazón de América. Y por supuesto sus costas, desde las más conocidas como Punta Cana, la favorita de los argentinos, pero también hay otras playas menos conocidas y tan atractiva como ésta.

Aquí vamos a repasar algunos recomendados de Rhina Olivares, directora de la Oficina de Turismo de República Dominicana para Argentina Uruguay y Paraguay, quien asegura que "hay otra Dominicana atractiva, pero poco conocida. Es chiquito pero tiene un montón para ofrecer". Especialmente cuando, a partir de enero, se sumen vuelos directos semanales desde Rosario y Tucumán. La representante enumeró algunos de los atractivos de la isla en la que desembarcó Cristóbal Colón:

Los pueblos como Moca, donde la gente se sienta en la vereda con su mecedora. Ideales para que un turista vaya a conocer. Los dominicanos hacemos mucho turismo interno y nos encanta, salimos en auto con los amigos y la familia y vamos a estos sitios a comer mofongo por ejemplo. Moca es una provincia pequeña como Tucumán, y es la más fértil del país. Y es donde se come esta comida típica que se hace con plátano machacado, se le pone chicharrón de pollo y de cerdo. También tiene una pintura hecha en el piso que da efecto de 3D cuando se saca una foto. Y hay una heladería muy famosa especializada en los de fruta. Cada pueblo tiene sus particularidades para conocer.

Seguimos apuntando a Santo Domingo, nuestra ciudad capital, en parte por todo lo que significa a nivel histórico como primera ciudad de América y los vestigios del Nuevo Mundo: la primera catedral, la primera universidad. Además hoy tiene un circuito gastronómico con restaurantes de primer nivel y centros comerciales que reflejan una economía local importante porque sus clientes son los dominicanos.

En cuanto a las playas, Samaná es una península que está al noreste del país, y lo primero que ves cuando llegas son plantaciones de coco. Toda la parte norte del país combina playa con montañas, es un escenario diferente a lo que brindan Punta Cana, La Romana o Bayahibe, que es un poquito más plano. En el norte República Dominicana limita con el océano Atlántico y eso se nota en el color de la arena, que es de un dorado lindo fino y el mar es un poco más turquesa, generrando un mayor contraste con la cosa. En Samaná no tenemos tantos hoteles pero los hay de cadena como los Bahía Príncipe y Viva Windham, que tiene uno solo para adultos que me encanta. En la zona hay un pueblito que se llama Las Terrenas al que han llegado y siguen llegando muchos europeos para quedarse a vivir ahí. Por la noche, sus bares son encantadores.

Miches es el nuevo destino donde ya funciona un Club Med, una propiedad Viva Windham, un Temptation y van a construir uno de la cadena Hilton. Se va a poner muy de moda. Algo importantísimo es el avistaje de las ballenas jorobadas en esta bahía, especialmente en febrero y marzo.

Puerto Plata es otro destino, el sitio donde comenzó el turismo en República Dominicana. Allí entre los destacados está el Museo de Ambar, que es nuestra piedra. Y en el centro todavía se ven casas de estilo victoriano, el fuerte de San Felipe de la época de la colonia. Ofrece varias excursiones para hacer, incluso a Cabarete, que es especial para la práctica del wind y del kaitsurf. Es un pueblito divino. Desde Santo Domingo hay vuelos pero en auto se llega en tres horas y media por un camino precioso lleno de curvas. Así van a disfrutar del viaje por tierra por una autopista que va cortando la Cordillera Central y que está rodeada de verde.

