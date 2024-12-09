Brasil, país socio de FITUR 2025

Brasil ha sido elegido como país socio de la 45ª edición de FITUR, la Feria Internacional del Turismo que se celebrará del 22 al 26 de enero de 2025 en Madrid. Este anuncio marca un momento decisivo para el turismo brasileño, que atraviesa un período de crecimiento sostenido, con un aumento del 13% en la llegada de turistas internacionales en 2024, según datos de Embratur.

El acuerdo fue firmado en la Embajada de Brasil en España por el Embajador de Brasil, Orlando Leite Ribeiro, y el Vicepresidente Ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez. Esta colaboración estratégica refuerza los lazos históricos entre Brasil y España, abriendo nuevas oportunidades para ambos países en el sector turístico.

Una alianza estratégica para la proyección global

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, destacó la relevancia de este reconocimiento: “Ser el país homenajeado en FITUR es un logro extraordinario. Cerramos un año récord para el turismo brasileño, y 2025 promete superar nuestras expectativas, tanto en resultados como en visibilidad global. FITUR será nuestra vitrina para destacar el potencial del país, especialmente en un año en el que también seremos sede de la COP30 y del BRICS”.

Por su parte, Marcelo Freixo, presidente de Embratur, resaltó la importancia de esta alianza en la estrategia promocional del país. “Aprovecharemos este espacio de prestigio para resaltar nuestra diversidad y posicionar a Brasil como un líder en el turismo global. Invitamos a los profesionales a visitar nuestro stand, diseñado para generar negocios y fortalecer alianzas estratégicas”.

El Vicepresidente Ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez, subrayó el impacto de esta colaboración en el fortalecimiento de la relación entre España y Brasil: “Esta alianza abre nuevas oportunidades de promoción para la riqueza turística brasileña de la mano de FITUR, que en 2024 reunió a más de 250.000 visitantes y representantes de 152 países”.

Un escaparate para la diversidad de Brasil

Como País Socio, Brasil tendrá un papel protagónico en FITUR 2025, con una destacada presencia en la comunicación visual y las campañas publicitarias de la feria, así como en una agenda centrada en sostenibilidad y negocios. El stand brasileño, ubicado en el Pabellón 3, ofrecerá experiencias inmersivas, muestras culturales y espacios de networking enfocados en atraer inversiones y consolidar colaboraciones internacionales.

La participación brasileña en FITUR incluirá iniciativas como el lanzamiento de una campaña publicitaria dirigida al mercado europeo, una plataforma de formación continua sobre Brasil y la firma de nuevos acuerdos estratégicos. Todo esto apunta a diversificar la oferta turística del país, aumentar la duración de las estancias y maximizar el gasto de los visitantes internacionales.

Brasil: destino de experiencias únicas

Brasil exhibirá la riqueza de sus destinos, desde las paradisíacas playas del Nordeste y Río de Janeiro hasta la exuberante biodiversidad del Amazonas, Pantanal e Iguazú. Además, los asistentes podrán conocer la vibrante vida urbana de Sao Paulo y disfrutar de su reconocida gastronomía, sus festivales emblemáticos como el Carnaval y la Nochevieja en Copacabana, y la hospitalidad de su gente.

La elección de Brasil como País Socio refuerza su posición como uno de los destinos más dinámicos del mundo, con una oferta turística que combina naturaleza, cultura e innovación. FITUR 2025 será el escenario ideal para mostrar por qué Brasil es un referente global, consolidando su papel como líder en el turismo internacional.