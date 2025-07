Un Madrid aún por conocer

Recorre el mayor parque urbano de España

Al llegar a la capital de España, llama la atención su luz y energía. También sorprenden los espacios verdes y superficies arboladas. Sí, Madrid es muy verde y está considerada la segunda ciudad del mundo con más árboles en línea, lo que le ha valido en 2024, por quinto año consecutivo, la distinción de “Ciudad arbórea del mundo”.

La combinación de cultura y naturaleza se da no solo en la almendra central, sino en otras zonas de las que, en muchos casos, no hayas oído hablar, pero que harán que tu estancia sea especial. Para empezar, te proponemos que, tras la visita al Palacio Real o la catedral de la Almudena, te desplaces un poco al suroeste para visitar la Casa de Campo, el mayor parque urbano de España.

Pocas experiencias producen tanto bienestar como sentarse en alguna de las terrazas instaladas alrededor de su gran lago, algunas de ellas con nombres tan evocadores como Villa Verbena. Por momentos, disfrutando de las vistas, la brisa y la luz, sentirás que te encuentras en un auténtico paseo marítimo. En tu caminar por su entorno, catalogado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico, tendrás además el privilegio de admirar todo tipo de árboles y arbustos como los madroños, muy vinculados a Madrid, o los espectaculares olmos.

Las más de 1.700 hectáreas de la Casa de Campo dan para mucho y es tanta su dimensión que llega desde las orillas del río Manzanares hasta distintas zonas boscosas de Madrid como es el Monte del Pardo, otra de las joyas menos conocidas de la ciudad para tener en tu radar y darte un festín de naturaleza, historia y gastronomía.

Descubre la Montaña de los Gatos

Si es tu primera vez en la ciudad y quieres disfrutar del aire libre es obligado el recorrido por el parque de El Retiro, el céntrico pulmón verde de 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, reconocido, junto al Paseo del Prado, como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la UNESCO desde julio de 2021. Y, si ya has estado, te animamos a redescubrirlo porque te reserva novedades como la denominada Montaña de los Gatos, que se ha reabierto al público después de una cuidada rehabilitación. ¡Te fascinarán sus cascadas y el espacio abovedado de su interior!

Otro plan original es visitar el monumento a Alfonso XII con un mirador en el que contemplar algunas de las vistas más bonitas de la ciudad, Y, ¿por qué no?, si aún no lo has hecho, alquilar una barca y recorrer su romántico estanque.

Busca jardines secretos

Hay también pequeños jardines que forman parte del Madrid más secreto. Algunos tan escondidos que quizás hayas pasado sin reparar. Es el caso del Huerto de las Monjas, también conocido como Jardín del Palacio O’Reilly. Para dar con este encantador remanso de paz, que evoca la atmósfera de las clausuras madrileñas del Siglo de Oro, tienes que atravesar un pasaje bajo edificios modernos a la altura del número 7 de la calle Sacramento, en el Madrid de los Austrias.

Si te has quedado con ganas de más, pon rumbo a la Plaza de la Paja, en el barrio de La Latina, y pasea por los Jardines del Príncipe de Anglona, que toman nombre del palacio contiguo. Es uno de los pocos jardines nobiliarios del siglo XVIII que se conservan.

En tu recorrido, apunta una visita a la Real Basílica de San Francisco el Grande y admira además de su impresionante cúpula, considerada la más grande de España y la cuarta de Europa, el jardín situado justo al lado y en cuyo mirador se pueden contemplar algunos de los mejores atardeceres de Madrid.

Visita las Casas museo, la historia más íntima

Junto a las grandes pinacotecas del Paseo del Arte como son el Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, hay también otros pequeños museos que no debes perderte porque, además de cultura, albergan en su interior los jardines más encantadores de la ciudad.

Hablamos de la Casas museo como la de Sorolla, ubicada en el que fuera el hogar del pintor valenciano, que reúne, además de su obra más destacada, los objetos que formaron parte de su vida. También del Museo Lázaro Galdiano,en el que descubrirás una magnífica colección de obras de Goya, El Greco, Murillo o Zurbarán.

En el barrio de Chueca, icono del Madrid más diverso y moderno, encontrarás el Museo del Romanticismo, con el que podrás regresar al siglo XIX y, muy cerca de la Plaza de España, tienes el Museo Cerralbo, que te trasladará al estilo de vida de una familia aristócrata de finales del siglo XIX. Y, para conocer cómo se vivía en el Siglo de Oro español, pon rumbo a la Casa de Lope de Vega, situada en el Barrio de Las Letras y construida en el siglo XVI.

Disfruta de las quintas y el Parque de El Capricho

Si quieres planes que combinen naturaleza y cultura hay mucho donde elegir, pero todavía no lo has visto todo. Te quedan las quintas, antiguas fincas de recreo de la aristocracia y hoy convertidas en algunos de los parques públicos más espectaculares como son la Quinta de los Molinos, que es ideal para desconectar en cualquier época del año pero especialmente en los meses de febrero y marzo cuando florecen los almendros repartidos por todo el espacio; Torre Arias con 51 especies de árboles diferentes, algunos excepcionales como una encina con más de 300 años o la Finca de Vista Alegre, uno de los jardines históricos más grandes de la ciudad situado en el barrio de Carabanchel.

Y otro jardín histórico que no está en la almendra central y que no te puedes perder es el parque de El Capricho, construido entre los entre 1787 y 1839 para los Duques de Osuna y hoy en día un auténtico paraíso natural del que disfrutan madrileños y visitantes.

Admira la belleza de monasterios y ermitas

Un buen plan para alejarte del bullicio y descubrir la ciudad de una manera diferente es apuntarte a una visita al Monasterio de las Descalzas Reales, catalogado como Bien de Interés Cultural y ubicado en el antiguo palacio donde residieron Carlos I e Isabel de Portugal. Desde el primer momento, te fascinará su fachada de estilo plateresco y, ya en su interior, te asombrarán las pinturas del siglo XVII y los tapices tejidos en Bruselas sobre cartones de Rubens.

Entre los grandes tesoros menos conocidos figura también la Ermita de San Antonio de la Florida. Este templo, famoso por su romería del 13 de junio, sorprende por el conjunto pictórico que Goya pintó a finales del siglo XVIII. En 1905 fue declarada Monumento Nacional, y en 1928 se construyó a su lado un templo idéntico para trasladar el culto y reservar el original como museo de Goya. A pesar de ser uno de los mejores ejemplos del neoclásico madrileño, son los frescos de Goya los que hacen de la ermita de San Antonio una parada imprescindible en Madrid, además de ser el lugar donde descansan los restos del artista desde 1919.

Pasea por la Castellana

Uno de los puntos más dinámicos de Madrid es ahora mismo el Paseo de la Castellana en el que se ubica el nuevo Bernabéu, todo un icono del Madrid del futuro con vanguardista y espectacular diseño. En sus inmediaciones está surgiendo una floreciente oferta gastronómica que suma atractivos a esta ya de por sí interesante avenida.

La icónica Torre Picasso, muy cerca del estadio, se ha convertido en un enclave en el que importantes grupos de restauración han puesto los ojos, atraídos por el empuje de la zona.

Entre las novedades destaca también la Casa de la Arquitectura, un museo para empaparte del urbanismo y el paisajismo en España, que confirma la gran ebullición de esta zona también a nivel cultural y se suma a otros espacios singulares como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ideal para toda la familia, o la Residencia de Estudiantes.

Conoce Carabanchel

¿Carabanchel? Sí, Carabanchel probablemente no esté en tu hoja de ruta, pero te garantizamos que merece la pena porque no solo tiene jardines históricos, sino que también es ahora una las zonas preferidas por jóvenes creadores para instalar sus espacios y talleres. Alberga, además, joyas arquitectónicas tan singulares que seguro que te entran ganas de explorarlo.

Para que te decidas, te damos algunas pistas como que se ha convertido en un barrio lleno de arte con más de 40 talleres y estudios de artistas. Es también una zona de interesantes galerías como Veta Galería, la más grande de Madrid dedicada al arte contemporáneo, Galería Benveniste Contemporary y la Galería Sabrina Amrani.

Carabanchel no es solo un barrio bohemio y creativo que se ha puesto de moda, sino que respira además historia con enclaves tan singulares como la Colonia de la Prensa, un sorprendente barrio art-déco y ejemplo de la arquitectura modernista en Madrid, y la Ermita de Santa María La Antigua, el templo mudéjar más antiguo de la ciudad.

Date un festín gastronómico

En cualquier plan que hagas, no puede faltar tu momento gastro. Y no importa si quieres salirte del circuito tradicional porque tienes opciones desde la alta cocina como el restaurante Osa, flamante Estrella Michelin 2024, ubicado en un pequeño chalet con jardín próximo al río Manzanares hasta la cocina centenaria que ofrece Casa Pedro, un histórico restaurante del barrio de Fuencarral.

Entre las actividades más divertidas de conocer la ciudad y saborear a la vez la mejor cocina están las rutas de tapas. A las tradicionales, como las que discurren por los locales más castizos de La Latina, el Barrio de Las Letras o Lavapiés, se suman otras con propuestas más alternativas. Es el caso del boulevard de Ibiza, en el barrio de Retiro, la calle de Ponzano, en Chamberí o Prosperidad, una zona cada vez más pujante a nivel gastronómico.

Los mercados son también una original propuesta para empaparte de la diversa gastronomía madrileña, porque, además de los más céntricos y conocidos como el impresionante Mercado de San Miguel, tienes una gran variedad por toda la ciudad como el de Vallehermoso, en cuya planta baja se encuentra la Galería de Productores, o el de Chamberí con una zona gastronómica denominada La Chispería para deleitarte con todo tipo de menús nacionales e internacionales.

Parques; coquetos jardines; quintas; museos, monasterios; ermitas; barrios emergentes; gastronomía de ayer y de hoy… ¡Madrid, una ciudad con planes únicos donde siempre hay algo nuevo que conocer!