Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza Club de Regatas Corrientes
ACTUALIDAD

Nueva edición del programa «Women in Aviation, Travel & Tourism»

Aeropuertos Argentina anuncia el lanzamiento de una nueva edición del programa «Women in Aviation, Travel & Tourism» en colaboración con la Universidad de San Andrés, reafirmando su compromiso con el desarrollo profesional de las mujeres en la industria aeronáutica, de viajes y turismo.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 11:02

En esta edición, el programa ofrecerá 40 becas destinadas a mujeres profesionales que actualmente se desempeñan en estos sectores. Las beneficiarias podrán acceder a formación de alto nivel a través de MBAs, maestrías y programas ejecutivos en la Universidad de San Andrés.

«Este programa representa una oportunidad única para impulsar el liderazgo femenino en nuestra industria, proporcionando herramientas de formación académica del más alto nivel», señaló, Verónica Rodríguez Bargiela, Directora de Recursos Humanos de Aeropuertos Argentina.

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero de 2025. Las interesadas podrán obtener más información y aplicar a través de la página web del programa: https://wiatt.aeropuertosargentina.com/

FUENTE: BALLERO & LUC CONSULTORES

