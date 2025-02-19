Argentina se presentará en un Campeonato Internacional de Pizzas

Se trata de un evento de renombre mundial organizado por Jesús Marquina, conocido como «Il Dottore Marquinetti», en conjunto con la Asociación Española de Pizzeros Artesanos (AEPA) y el Grupo Gourmets.

Este hito sin precedentes refleja el crecimiento y la identidad única de la pizza argentina en la escena global. La inclusión de la «Categoría Argentina» no solo celebra el arte de la pizza en el país, sino que también posiciona a Argentina como un referente en la escena gastronómica internacional. Los maestros pizzeros tendrán la oportunidad de demostrar su talento en un escenario de máxima competencia, compartiendo el sabor y la pasión que define a la pizza argentina.

La competencia se llevará a cabo en el prestigioso Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de alta gama más importante de Europa, que se realizará del 7 al 10 de abril de 2025 en Ifema Madrid. Durante cuatro días en el centro neurálgico de la alta gastronomía, no solo por el campeonato, sino también por el despliegue de productos gourmet, catas exclusivas y lanzamientos de nuevas tendencias culinarias. La feria, que ya rompió récords en su edición anterior, sigue creciendo con la incorporación de más pabellones para acomodar a la creciente demanda de expositores y visitantes.

Éste evento es considerado el más importante de Europa en alimentación y bebidas de calidad, reunirá a más de 2.000 expositores y se espera que atraiga a más de 115.000 visitantes profesionales de todo el mundo.

Un evento de clase mundial

El Campeonato de España de Pizzas Gourmet es un evento que reúne a los mejores pizzeros del mundo en nueve categorías de competencia: clásica, pala, taglio, napolitana, sin gluten, più lunga, velocidad, acrobacia y, por primera vez, pizza argentina. Además de la competición, habrá masterclasses, exhibiciones acrobáticas y actividades interactivas para profesionales y amantes de la pizza.

Gracias a una alianza entre APYCE y el pentacampeón del mundo Jesús Marquina, la «Categoría Pizza Argentina» se suma al certamen, destacando la singularidad de este estilo que combina tradición, creatividad y calidad de ingredientes.

En los días previos a la competencia, los inscriptos y el público podrán participar de una masterclass exclusiva a cargo de Diego Dávila, Director de la Escuela Profesional de APYCE.

Delegación argentina y jurado internacional

Este nuevo desafío en España refuerza el compromiso de APYCE de seguir impulsando la gastronomía argentina en el mundo. Para ello, una delegación oficial viajará a Madrid para representar a la entidad y desempeñar un rol clave como jurados en la nueva categoría. La comitiva estará integrada por Diego Dávila director de Escuela APYCE, acompañado por Lorena Fernández presidente de la asociación, Gustavo Levinson, secretario general y Demian Pinto, miembro de comisión directiva

«Estoy muy contenta con este importante logro y espero que futuras gestiones continúen con este legado. Este es solo el comienzo de nuevos éxitos para la pizza argentina en el mundo», expresó Lorena Fernández, presidente de APYCE.