Puerto Madryn con grandes propuestas para febrero

Naturaleza y deportes: la esencia del verano en Madryn

Puerto Madryn, la Capital Nacional del Buceo, ofrece en esta época del año la posibilidad de explorar sus aguas cristalinas a través del snorkeling y el buceo, descubriendo una biodiversidad submarina única. Además, el avistaje de delfines oscuros sigue siendo una de las experiencias más fascinantes del verano.

Los deportes de arena y las disciplinas acuáticas también ocupan un lugar central en la temporada. Durante febrero, la ciudad albergará competencias como el Triatlón «Puerto Madryn Sur» (9 de febrero), la segunda edición del Campeonato Madrynense de Aguas Abiertas (15 de febrero) y los Juegos Patagonia Arena «Copa Modo Playa» (14 al 16 de febrero). También destacan eventos de artes marciales, como Ragnarok (22 de febrero) y la concentración de karate en la playa (12 y 13 de febrero).

Para los amantes de la equitación, del 28 de febrero al 2 de marzo, el Club Hípico será sede de la Copa de Equitación. El cierre del mes tendrá como broche final el tradicional Natatlón Belsito el 23 de febrero.

Música, teatro y literatura: una agenda cultural imperdible

La propuesta cultural de Puerto Madryn no se detiene en febrero. Entre los eventos más esperados se encuentra la presentación de Q’ Lokura el 9 de febrero en el Playón Recreativo. Además, el ciclo Verano, Mar y Libros traerá a destacados escritores al Ecocentro: Eduardo Sacheri (7 de febrero) y Sylvia Iparraguirre (14 de febrero).

En paralelo, la ciudad celebrará la Semana de la Cultura Galesa del 2 al 8 de febrero, un evento que pone en valor las raíces y tradiciones de la comunidad galesa en la región.

Madryn Comestible: gastronomía y música en un escenario único

La 42ª edición de “Madryn Comestible, Un paseo de Sabores” se consolida como una de las citas imperdibles del verano. Este evento gastronómico y cervecero se llevará a cabo el 11 y 12 de febrero en el Playón de Estacionamiento de la APPM, con una amplia oferta de productos locales, actividades recreativas y presentaciones en vivo. Como cierre destacado, el domingo 12, el escenario principal recibirá a bandas locales, DJs y el show gratuito de Luck Ra frente al mar.

Descuentos y promociones para disfrutar al máximo

Hasta el 31 de marzo, Puerto Madryn ofrece descuentos exclusivos en alojamiento, excursiones y actividades para que los visitantes puedan disfrutar de la ciudad con beneficios especiales. Las promociones incluyen hasta un 30% de descuento en hoteles y hosterías, además de ofertas en experiencias como buceo, excursiones terrestres y navegación.

Puerto Madryn continúa posicionándose como un destino inigualable para quienes buscan combinar relax, aventura y cultura en un mismo lugar. Con su amplia oferta de actividades y un entorno natural privilegiado, la ciudad invita a vivir un verano inolvidable en la costa patagónica.

Más información

Web: www.madryn.travel