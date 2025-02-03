Los carnavales arrancaron en el Litoral y disparan la ocupación hotelera

Turistas de todo el país comenzaron a llegar a diversos destinos del Litoral para participar de las celebraciones de Carnaval que alcanzan la mayor convocatoria nacional en esa región, disparando los niveles de reservas hoteleras y el impacto económico positivo en la gastronomía y otros rubros de la economía local.

Corrientes tuvo el sábado la primera noche de desfile en el renovado corsódromo Nolo Alias, con capacidad para 30 mil personas, iniciando una de las fiestas a cielo abierto más grande del país. Considerado como uno de los más espectaculares del mundo, el Carnaval correntino se destaca por sus comparsas de más de 2 mil integrantes.

En Misiones, los festejos hacen un recorrido por diversas localidades: San Javier (la cuna del Carnaval misionero), Concepción de la Sierra, Apóstoles, San Ignacio, Posadas, Iguazú. Desde el Ministerio de Turismo provincial subrayaron “el esfuerzo, la creatividad y la pasión dedicados a esta celebración que muestra el compromiso de las comunidades que mantienen viva esta tradición”.

En Entre Ríos, Gualeguaychú convoca a disfrutar de siete noches “fantásticas” de su Carnaval del País con cuatro comparsas legendarias: Papellitos, Marí Marí, Kamarr y Ará Yeví, doce carrozas y más de mil integrantes desfilando para disfrute del público. En la provincia también brilla la Fiesta del Corso en Gualeguay y el desfile del corsódromo de Concordia.

En el Chaco, Villa Ángela cuenta con su propia celebración -seis comparsas, incluyendo tres infantiles-, en tanto que el Carnaval de San Martín ofrece una propuesta con fuerte identidad local a cargo de las murgas de la ciudad.

En Santa Fe, Sastre -capital provincial del Carnaval- ofrecerá, a partir del sábado 8, uno de los festejos más tradicionales festejos de la región, famosos por sus carrozas y la actuación de la comparsa Penambí Berá, con invitados especiales.

