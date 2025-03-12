Festival BA Flota

Este espectáculo único en Sudamérica invita a familias y amigos a disfrutar de una tarde mágica al aire libre en el Parque de la Ciudad, acercando al público la extraordinaria experiencia de los globos aerostáticos en un entorno urbano incomparable.

El Evento

Fecha: Sábado 29 de marzo de 2025, de 15:00 a 21:00 horas

Lugar: Parque de la Ciudad, Puerta 7 Ingreso Peatonal – Av. Roca 4099, CABA

Entradas: Disponibles en ticketek.com.ar

Fechas Alternativas: Domingo 30 de marzo, miércoles 2 de abril, sábado 5 y domingo 6 de abril (sujeto a condiciones climáticas, no solo lluvia, sino vientos fuertes).

Actividades Destacadas

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada repleta de entretenimiento y emoción con una variada oferta de actividades pensadas para todas las edades.

El evento contará con una impresionante exhibición de globos aerostáticos, en la que se podrán apreciar vuelos cautivos y demostraciones de destrezas en el aire, permitiendo a los visitantes maravillarse con la belleza de estas majestuosas aeronaves.

Además, artistas circenses recorrerán el predio brindando espectáculos interactivos que sorprenderán a grandes y chicos con sus habilidades y acrobacias.

Es importante mencionar que durante el evento el público NO VUELA en globos por razones de seguridad y porque no sería posible operativamente.

Los globos realizarán vuelos CAUTIVOS (anclados al piso)

Para los amantes del automovilismo y la aviación, habrá un exclusivo paseo de autos clásicos y un paseo aeronáutico donde se podrán observar diferentes aeronaves en exposición.

La música en vivo será otro de los grandes atractivos del festival, con bandas en vivo y DJs que ofrecerán un repertorio variado para ambientar la jornada y generar una atmósfera vibrante y festiva.

La tecnología también estará presente con activaciones de Drone Visión, que permitirán disfrutar de vistas espectaculares del evento desde el aire.

Los más pequeños podrán divertirse en un enorme parque inflable con múltiples juegos diseñados especialmente para su entretenimiento.

Y para complementar la experiencia, una amplia oferta gastronómica estará disponible a través de food trucks con diversas opciones culinarias y un Beer Garden ideal para los amantes de la cerveza artesanal.

El festival culminará con un cierre espectacular a cargo del Night Glow, un show de fuegos y luces sincronizadas desde los globos aerostáticos, creando un momento mágico e inolvidable para todos los presentes.

FUENTE: ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES