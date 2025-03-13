Buenos Aires, entre los destinos turísticos más populares

La Ciudad de Buenos Aires ha sido reconocida en los prestigiosos Traveler's Choice Awards 2025 de Tripadvisor, logrando el tercer puesto entre los destinos en tendencia a nivel mundial. Este galardón, basado en la opinión y experiencias de viajeros de todo el mundo, refuerza la posición de la capital argentina como un punto de referencia para el turismo internacional.

El reconocimiento de Tripadvisor no se limita solo a esta distinción. Buenos Aires también ha sido incluida en otros rankings clave: ocupa el noveno lugar entre los mejores destinos gastronómicos del mundo, el vigésimo como destino ideal para lunas de miel y el vigesimosegundo dentro de los 25 destinos turísticos más destacados a nivel global.

Conocida como "la cuna del tango", la plataforma turística destaca los encantos de Buenos Aires, entre ellos, su arquitectura con influencia europea, sus amplios bulevares y sus parques históricos. La ciudad es famosa por su vibrante vida nocturna, su riqueza cultural y su destacada escena gastronómica, con una oferta que abarca desde parrillas tradicionales hasta innovadores restaurantes de autor. Además, Tripadvisor menciona algunos de sus íconos imperdibles, como el mítico Café Tortoni, el Teatro Colón y su relevancia como epicentro del comercio en América Latina.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, celebró este reconocimiento y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para continuar fortaleciendo la oferta turística: "Ser parte de este ranking refleja el continuo crecimiento de la Ciudad como un destino predilecto para viajeros de todo el mundo. Este reconocimiento nos obliga a seguir trabajando en conjunto con el sector privado para generar una agenda de eventos y espectáculos masivos cada vez más atractiva y continuar enriqueciendo año a año la oferta cultural, gastronómica y de experiencias que ofrece Buenos Aires".

La ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos. Además de los lugares tradicionales que todo visitante busca conocer, Buenos Aires sigue sorprendiendo con rincones ocultos y experiencias únicas que incluso los propios porteños redescubren continuamente. Desde cafés de especialidad hasta escuelas de milonga, pasando por teatros independientes, bares speakeasy y exclusivos rooftops con vistas panorámicas, la oferta porteña es inagotable y en constante evolución.

Gracias a su combinación de historia, cultura, entretenimiento y gastronomía, Buenos Aires sigue consolidándose como un destino de referencia a nivel mundial. Este nuevo reconocimiento de Tripadvisor confirma que la ciudad no solo mantiene su atractivo, sino que continúa en ascenso como uno de los lugares más codiciados por los viajeros internacionales.

Fuente: www.pulsoturistico.com.ar