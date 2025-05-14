Ushuaia inauguró el primer hotel cápsula del continente

En el corazón de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, acaba de abrir sus puertas el primer hotel cápsula de Sudamérica. Se trata de Underground Capsule, un alojamiento que adopta el exitoso modelo japonés y lo adapta a la geografía y cultura del sur argentino. Con un diseño minimalista, tarifas accesibles y una ubicación estratégica, esta propuesta ya comenzó a captar la atención de turistas nacionales e internacionales.

El establecimiento está situado a una cuadra de la céntrica Avenida San Martín, rodeado de locales libres de impuestos, cafeterías y restaurantes. Además, se encuentra a apenas dos cuadras del histórico Museo del Presidio, conocido como la “cárcel del Fin del Mundo”, lo que lo convierte en una base ideal para quienes deseen explorar los principales atractivos turísticos de la ciudad.

El hotel cuenta con un total de 34 cápsulas: 32 individuales y dos dobles. Cada una de ellas fue pensada para maximizar el confort en espacios reducidos, sin perder funcionalidad ni estilo. Las cápsulas simples tienen un valor de $46.979 por noche, mientras que las dobles alcanzan los $62.639. En ambos casos, la tarifa incluye un desayuno americano completo.

Más allá del alojamiento, Underground Capsule ofrece una amplia gama de servicios que buscan responder a las necesidades del viajero moderno. Entre ellos se destacan wifi de alta velocidad, televisión, área de coworking para quienes trabajan de forma remota, cocina compartida equipada con heladera, microondas, horno y utensilios, zona de comedor, vestuarios, lockers y baños compartidos. Además, se proveen artículos de aseo gratuitos, ropa de cama, toallas, secador de pelo, caja fuerte, enchufes junto a la cama y ventilación individual por cápsula.

Uno de los aspectos distintivos del hotel es su enfoque en la higiene y el orden: al ingresar, los huéspedes deben descalzarse y utilizar calzado tipo “crocs” para desplazarse por las áreas comunes, garantizando así un ambiente limpio y cuidado. También se aplican medidas de seguridad como detectores de monóxido de carbono y purificadores de aire.

Las cápsulas están equipadas con tecnología moderna, iluminación funcional, enchufes USB y sistemas de ventilación independientes. Aunque el espacio es compacto, cada unidad está diseñada para ofrecer una experiencia de descanso cómoda, silenciosa y privada.

El concepto de hotel cápsula nació en Japón en los años 70 como una solución práctica para los viajeros urbanos, y desde entonces se ha replicado en grandes metrópolis como Tokio, Seúl, Londres y Nueva York. La llegada de este formato a Argentina marca un hito en la evolución del turismo regional, posicionando a Ushuaia como pionera en el alojamiento de vanguardia en el continente.

En un contexto donde cada vez más personas buscan experiencias distintas, accesibles y sostenibles, Underground Capsule representa una opción ideal tanto para mochileros como para profesionales nómadas digitales. A su vez, contribuye a diversificar la oferta turística de Tierra del Fuego, fortaleciendo su perfil como destino innovador.

Reservas y más información están disponibles a través del sitio web oficial del hotel y sus redes sociales, donde también se pueden ver imágenes de las cápsulas y áreas comunes. Con su propuesta original y su entorno natural inigualable, Ushuaia suma así un nuevo atractivo a su ya fascinante oferta turística.

