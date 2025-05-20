¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
ACTUALIDAD

Emirates busca pilotos en Argentina

Las tres sesiones tendrán lugar el 28 y 29 de junio en Buenos Aires.

Por El Litoral

Martes, 20 de mayo de 2025 a las 11:34

Emirates, la aerolínea internacional más grande y rentable del mundo, está redoblando sus esfuerzos de reclutamiento en Argentina para responder al fuerte aumento en la demanda de pasajeros, llevando a cabo tres sesiones de contratación en Buenos Aires con el objetivo de incorporar pilotos comerciales con experiencia.

Los eventos tendrán lugar los próximos 28 de junio (a las 10.00 h y a las 13.00 h) y el 29 de junio (a las 10.00 h) en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Centre. El año pasado, Emirates anunció importantes y atractivos cambios en su política de contratación de pilotos, que incluyen mejores salarios, nuevos cargos y modificaciones significativas en la elegibilidad. Los pilotos experimentados que estén interesados en unirse a Emirates podrán ejercer sus funciones en uno de los siguientes cuatro programas: Capitanes de Ingreso Directo, Ascenso Acelerado, Primeros Oficiales con habilitación de tipo y Primeros Oficiales sin habilitación de tipo.

Para asistir a las jornadas, no es necesario registrarse previamente, y los pilotos solo deberán asistir a una de las sesiones. Durante el encuentro, los interesados podrán conocer en detalle el proceso de selección, las oportunidades disponibles, programas de formación, trayectoria profesional esperada y beneficios. Además, tendrán la posibilidad de dialogar con pilotos que ya forman parte de Emirates. Más información se puede encontrar en  https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/

Stephane Perard, Managing Director Emirates Airline Brazil & Argentina, expresó: “Los pilotos de Emirates operan una de las flotas más modernas y jóvenes del mundo, compuesta exclusivamente por aviones de fuselaje ancho, hacia más de 148 destinos globales. Reciben una formación de primer nivel en nuestras instalaciones de entrenamiento de última generación y se radican en Dubái, una ciudad vibrante y cosmopolita. Esperamos sumar más pilotos argentinos a nuestra aerolínea, a medida que seguimos expandiendo nuestras operaciones a nivel global.”

Recientemente, Emirates anunció que, en el marco de su nueva etapa de crecimiento y expansión global, se compromete a incorporar globalmente a más de 1.500 nuevos pilotos en los próximos dos años.

La compañía está impulsando su exitoso programa de Mando Acelerado, que permite a los Primeros Oficiales ascender rápidamente al puesto de Comandante. Actualmente, más de 80 pilotos están en proceso de conseguir esta promoción.

