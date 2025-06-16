Celebraciones, paisajes y tradición

Casa Mocha es un encuentro de costumbres. Por eso, el fin de semana largo de junio, conmemoramos dos fechas muy especiales con dos eventos que fusionan cultura, gastronomía, vinos y música en el imponente paisaje natural de Huacalera, Quebrada de Humahuaca, Jujuy.

El viernes 20 de junio a partir de las 12 horas, Casa Mocha invita a compartir un delicioso locro para celebrar juntos el Día de la Bandera. En esta fecha especial, serviremos un menú bien patrio en el que el locro y los sabores locales serán protagonistas. Productos frescos y de estación de la Quebrada de Humahuaca, quesos de La Huerta Tambo y vinos selectos de la bodega El Bayeh. Todo en un entorno mágico rodeado de la belleza de Huacalera y con música andina en vivo. La experiencia incluye un menú completo para disfrutar sin apuros: entrada, plato principal, postre y una botella de vino cada dos personas. Con cupos limitados y un valor de $55.000 por adulto y $22.000 para niños, las reservas se realizan únicamente por WhatsApp o mail.

El sábado 21 de 17 a 00 horas. Casa Mocha celebra una de las fechas más significativas del calendario andino: Inti Raymi, la Fiesta del Sol, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy. Se despide al primer sol del invierno, se rinde homenaje con una ceremonia ancestral, agradeciendo lo vivido e intencionando un nuevo ciclo próspero. La jornada comenzará con una recepción musical y fogones, seguida por la Ceremonia del Inti Raymi. La tarde incluirá una feria de sabores regionales y un sunset electro-andino a cargo de Chancha Vía Circuito. Dato no menor: La entrada es libre y gratuita. Todos los consumos de vinos y opciones gastronómicas se podrán adquirir en el predio.

¿Qué es la ceremonia del Inti Raymi?

El Inti Raymi es una antigua ceremonia incaica en honor al dios sol, Inti, que se celebra en el solsticio de invierno. En quechua, la palabra «Inti» significa sol y «Raymi» significa fiesta, por lo que Inti Raymi se traduce como «Fiesta del Sol».

Se trata de una celebración religiosa y cultural destinada a rendir homenaje al dios sol, quien era considerado la principal deidad de los incas y responsable de la prosperidad y la vida en la tierra. Durante esta festividad, se pedía al sol que regresara con fuerza para asegurar buenas cosechas y la fertilidad de la tierra.

Inti Raymi «Es una de las fiestas populares más importantes de nuestra provincia: tiene que ver con no perder las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios. Representa todo lo que tiene que ver con las nuevas cosechas, con conectar con la naturaleza, con la tierra y con el sol, junto a esta comunidad hermosa de Huacalera. Queremos que Jujuy siga reflejando al país y al mundo que es una provincia con un arraigo cultural muy fuerte», destacó Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de la provincia.

“Cuando inauguramos Casa Mocha lo hicimos como una invitación a conocer nuestros orígenes en un espacio donde se encuentra la cocina, el vino y la cultura de la Quebrada de Humahuaca. Así, la cosmovisión andina, los valores familiares y las tradiciones quebradeñas son el marco de todo lo que hacemos.

Históricamente, desde tiempos del Imperio Inca, el Inti Raymi es una ceremonia de renovación, gratitud y esperanza por buenas cosechas y es una de las celebraciones que más nos gusta compartir y de la que aprendemos año a año”, menciona Rocío Manzur, directora de Casa Mocha.

“Como en cada una de las celebraciones que realizamos en Casa Mocha, nos ilusiona mucho compartir la cultura y las tradiciones con quienes se acerquen a la Quebrada de Humahuaca. Disfrutar y aprender juntos de nuestra cultura y el compartir”, agrega Rocío.

“Un espacio de encuentro: una convergencia del turismo gastronómico, vitivinícola y cultural de la Quebrada de Humahuaca”, es el leimotiv de Casa Mocha. Encuentro con la historia, con la tierra y con las costumbres de una familia y de un lugar. Cada persona encontrará aquí objetos que son parte de nuestra historia familiar y de la Quebrada; probará recetas que nos fueron legadas directamente por nuestra abuela Marta y de cocineras maimareñas.

“Nuestras puertas están siempre abiertas para todas las personas que, genuinamente, busquen sentirse en casa, queridos y bienvenidos”, concluye Rocío.

FUENTE: GGM & ASOCIADOS