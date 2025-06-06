Bariloche lidera las preferencias para el invierno 2025

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y los turistas argentinos ya comenzaron a planificarlas con mayor antelación. Así lo demuestra un reciente informe de Despegar, que revela un fuerte crecimiento en las búsquedas y reservas para viajar entre el 21 de julio y el 1 de agosto, con un incremento del 80 % respecto de semanas anteriores.

En este contexto, Bariloche se posiciona como el destino nacional más elegido, concentrando una de cada cuatro reservas de quienes ya planifican su descanso invernal. “Notamos una fuerte tendencia hacia la compra anticipada como estrategia para conseguir mejores precios, mayor disponibilidad y opciones de financiación”, explican desde la compañía.

Vuelos, cuotas y tarjeta de crédito: el tridente invernal

El producto estrella en estas vacaciones es el vuelo: representa el 75 % de las búsquedas y se impone especialmente en destinos como Bariloche. En contraste, lugares como Iguazú destacan en la contratación de paquetes turísticos, que incluyen vuelo, hotel y servicios adicionales.

Además de Iguazú, el ranking de preferencias nacionales lo completan Salta, Ushuaia y Mendoza. La estadía promedio en estos destinos es de 5 días, un dato que se mantiene estable respecto a temporadas anteriores.

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito domina ampliamente, siendo utilizada en el 87 % de las operaciones. De ese total, casi la mitad de las compras se realizó en cuotas, principalmente en productos como hoteles y paquetes, donde el financiamiento alcanza niveles del 90 %. MercadoPago, por su parte, se posiciona en un lejano segundo lugar, con apenas el 5 % de las transacciones.

Boom internacional tras el Hot Sale

El interés por los destinos internacionales también mostró un repunte considerable, especialmente después del último Hot Sale, con un aumento del 220 % en las búsquedas de paquetes en comparación con las semanas previas.

Los cinco destinos internacionales más elegidos para las vacaciones de invierno son: Río de Janeiro, Santiago de Chile, Miami, Madrid y Punta Cana. En este segmento, la estadía promedio se extiende a 9 días, y los paquetes turísticos se consolidan como el formato favorito de los viajeros, con ahorros de hasta un 30 % en comparación con la compra por separado.

El método de pago también presenta matices en viajes internacionales. Aunque la tarjeta de crédito sigue siendo la principal opción (60 %), se destaca el crecimiento del uso de DEBIN en dólares, que ya representa el 25 % de las operaciones en este tipo de viajes. Esta modalidad gana terreno entre quienes ya cuentan con divisas y desean financiar sus vacaciones de forma previsible.

Un diferencial clave es la posibilidad de abonar hasta en 3 cuotas fijas, siempre que el pago total se realice al menos 7 días antes de la salida. Esta opción está disponible en todos los canales de venta de Despegar y apunta a reforzar la planificación anticipada y el acceso a financiamiento en un contexto inflacionario.

Tendencias que consolidan nuevos hábitos

La preferencia por planificar con tiempo, elegir destinos con buena conectividad aérea y aprovechar promociones y financiamiento en cuotas marca un nuevo comportamiento entre los turistas argentinos. También se consolida el hábito de comparar productos combinados —como paquetes con traslado y actividades— para maximizar la relación precio-servicio.

Así, el panorama para las vacaciones de invierno 2025 se perfila con más previsión, más opciones digitales y un mix equilibrado entre destinos nacionales e internacionales, donde la nieve, el calor, la aventura o la ciudad conviven en una oferta amplia y accesible para diferentes perfiles de viajeros.

