Carnaval 2026: Las búsquedas de viajes crecen un 40%

De cara al próximo feriado de Carnaval, Almundo, la empresa omnicanal del grupo CVC Argentina, ha detectado un incremento significativo en el interés de los viajeros argentinos. Según datos relevados durante las primeras tres semanas del año, la búsqueda de viajes creció un 40% respecto al Carnaval del año anterior, consolidando a esta fecha como un momento clave para el turismo.

Preferencias de destino: Salta y Río lideran el interés

En términos de búsquedas web, Salta se posiciona como el destino líder con un 23%, seguido muy de cerca por Río de Janeiro con un 22%, que se mantiene como el favorito internacional. El top 3 lo completa Bariloche con un 20%, demostrando la vigencia de la Patagonia durante el verano. La lista de preferencias se completa con San Juan (18%) y Puerto Iguazú (17%), consolidando una fuerte tendencia hacia el turismo nacional.

Sin embargo, al analizar las ventas concretadas, se observa un escenario «cabeza a cabeza» entre el turismo nacional y el internacional.

En paquetes y productos generales se encuentra Río de Janeiro, ubicándose en el segundo lugar general de transacciones (6,5%) solo por detrás de Buenos Aires (7,8%).

En cuanto a vuelos, Bariloche, luego de Buenos Aires, demuestra su fortaleza posicionándose segundo como el destino vacacional predilecto en venta de tickets aéreos (8,4%), relegando a Río al tercer puesto (6,6%).

Asimismo, se destaca la fuerte presencia del Caribe, con Punta Cana, Miami y Cancún en el top 5 de ventas, confirmando que muchos argentinos optaron por playas internacionales para este feriado largo.

Ranking Top 5 de Destinos más Vendidos (en todos los productos)

Buenos Aires (7,8%)

Río de Janeiro (6,5%)

San Carlos de Bariloche (6,3%)

Punta Cana (5,5%)

Miami (3,9%)

¿Cómo pagan los argentinos sus vacaciones?

Viajes Internacionales: el 93% de los pagos se realizan con fondos propios inmediatos. La transferencia bancaria es la modalidad más elegida representando un 62,50% del total de transacciones, seguida por el efectivo con un 30,11%. El uso de tarjeta de crédito queda en un tercer plano en este segmento, alcanzando apenas un 4,22%.

Viajes por Argentina: en el escenario del turismo doméstico, la estrategia cambia radicalmente. Predomina la Tarjeta de Crédito en un 59,71%, impulsada directamente por la disponibilidad de financiamiento en pesos y cuotas sin interés que ofrecen las entidades bancarias.

“El arranque de 2026 nos muestra a un viajero argentino decidido a no resignar sus vacaciones, lo que se refleja en un crecimiento del 40% en las búsquedas para este Carnaval. Lo más interesante es la inteligencia financiera que aplican nuestros usuarios: mientras que el financiamiento y las cuotas sin interés son el motor indiscutido que impulsa el turismo por Argentina, quienes viajan al exterior demuestran una fuerte liquidez, volcándose masivamente a las transferencias bancarias. Además, un dato revelador es la consolidación de billeteras virtuales como MODO (14,85%), que ya supera al efectivo (12,03%) y la transferencia (11,63%) en el turismo doméstico . Esto nos habla de un mercado que adopta rápidamente herramientas digitales para simplificar su experiencia de compra”, analiza Alejandro Herrasti, Director Comercial de Almundo.

