Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 00:00

Falleció el 01/11/2025. Se durmió en la Paz del Señor Jesús el 1° de noviembre “Día de Todos los Santos”. Con profundo dolor participamos su partida a la Casa del Padre. Sus tíos Morales Hadad, María Esther, Jorge, Marta, Roberto y Lilia, Blanca y Haydee, Cacho y Eduardo; sus primos y sobrinos, acompañamos con oración y amor a la querida Nelly, su esposa Carolina y su hijo Juan Emilio y demás miembros de la familia. Rogando que la luz eterna brille sin fin y su preciosa alma descanse en la gloria de los justos. Sus restos son velados en Cochería Salóm y serán inhumados en el cementerio Parque del Recuerdo. Agradecemos oraciones por su eterno descanso. Ctes. 3 de noviembre de 2025.

Falleció el 01/11/2025. Alberto Brayer, Isabel Micaela Sanchez y sus Hijos Mercedes, Isabel y Manuel, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Ale, y acompañan en este doloroso momento a Carolina, Juan Emilio, Nelly y toda la familia Pont Riera Morales, rogando por su eterno descanso.

