“En Argentina no existe el individualismo en lo laboral: venimos de una cultura que construye con el otro”

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

En este nuevo episodio de Eduardo Ledesma Pregunta, en la semana del trabajador, exploramos los desafíos y las transformaciones del mundo laboral actual con un experto en desarrollo humano, liderazgo y gestión de equipos.

Con Juan Martín Branchi hablamos sobre cómo la automatización, la cultura del trabajo colaborativo, la ética laboral y las aspiraciones personales están configurando el futuro del empleo y de las empresas. De la importancia de la ética familiar-laboral, hasta los cambios en la estabilidad y la previsibilidad laboral para las nuevas generaciones.

Martín, más allá de tu currículum, ¿quién sos?

Yo diría que soy una persona muy curiosa, un buscador, una persona que le interesa mucho dejar una huella, tener un impacto, conectarme con lo que le pasa a la gente, usar dones y talentos al servicio de las causas que me movilizan, así que ese te podría decir que soy.

¿Qué es el trabajo hoy?

El trabajo hoy es una construcción muy particular. Tanto de los que tienen trabajo formal, que están pujando por desarmar la lógica de las ocho horas, de los cinco días, de trabajar en una oficina, de la necesidad de tener un jefe. El mismo trabajo que todos conocemos se está desarmando. Y aparecen en los últimos años formas de trabajo que son igualmente demandantes y válidas que no implican las normas de siempre. No implica ni una oficina, ni un jefe, ni un horario fijo. Pero cada vez hay un movimiento mucho más fuerte de personas que están trabajando en formatos no convencionales. Conocés gente que trabaja en distintas industrias y que no se manejan con la lógica de horario, oficina, jefe, reportes.

La lógica es la productividad.

Es la productividad, es el proyecto, que es un concepto con el que nos cuesta aprender a estar en paz. Ahora tengo un proyecto que dura ocho meses o dura dos años. Luego de ese proyecto veré otro proyecto. Y así, como esa cultura de que el trabajo se va construyendo y se va solapando con otros y van empezando otros proyectos. Cuestiones más creativas en las que la Argentina es siempre estándar mundial. En los equipos más interesantes del mundo siempre hay un argentino haciendo algo que se nota. Hay gente que ha destinado energía y se ha probado más allá de las restricciones de un espacio laboral. Que ha participado en distintos proyectos, se han sumado distintos equipos, ha participado de espacios disruptivos. Entonces hay mucho de eso y mucho de eso acá en nuestra región. No en otros lugares, sino acá. Entonces, ¿qué le queda al mundo del trabajo clásico? Le queda poca gente. O sea, la frase, si no te gusta, hay cien en la puerta esperando. Esa frase no existe más. Si no te gusta, decime qué no te gusta y vemos cómo arreglamos, porque no tengo cien en la puerta. Cien puedo tener, pero no tengo cien con el perfil que tenés, la formación que tenés, la experiencia que tenés. Entonces, se transforma en algo muy distinto a la lógica de poder que implicaba el mundo del trabajo de antes. Donde vos tenías un temor y un respeto a la persona porque podía afectar tu continuidad laboral. Hoy eso está muy cambiado. Hoy hay un respeto mutuo, porque también vos podés irte y dejarme sin tus servicios para ese puesto.

¿Pero eso podemos aplicarlo generalmente o pasa para ciertos trabajos?

Conozco espacios bien rígidos y estructuras bien clásicas y también empresas muy modernas. Y en todos lados pasa lo mismo. Donde no es la continuidad laboral es el pedido de traslado. Donde no es el pedido de traslado puede ser el, yo dejo de darte servicios. Estoy acá, pero yo dejo de poner mi intelecto, mi creatividad. Uno puede hacer esto que se habla ahora: un retiro silencioso. La gente que no renuncia, pero ya está renunciada. Está ahí, pero no reporta ningún tipo de valor agregado. Todos están jugando el juego. Incluso la gente que tiene planta permanente. También juega el juego de poné de vos. No estés solamente acá. Entonces, lo que estás ganando o perdiendo es el aporte del otro. Sí hay empresas que se juegan eso y otras que están peleando por la presencia real del otro en el trabajo.

Y el trabajo humano y el trabajo de las máquinas, o el trabajo humano mediado por máquina, ¿Es hacia ahí? ¿No hay vuelta atrás?

No. No hay vuelta atrás. Y entonces ahí es donde, por eso la antropología y por eso el estudio de cómo hacemos para retener lo humano. Porque he estado viendo, preparando esto y mirando un poco. Si bien vamos hacia ahí, yo soy mi propio jefe, soy libre, soy bla, bla, bla.

En paralelo, por fuera de esos parámetros, los niveles de angustia a nivel planetario no bajan.

Y no. Todo lo contrario, digamos.

Hay un debate de hoy que es el de lo colectivo e individual. ¿Qué pasa con esto y el trabajo? ¿La gente piensa más individualmente que colectivamente?

En mi experiencia eso no es cierto. Es más, la misma gente que elige una forma de ver el mundo individualista tiene acciones colectivistas. El momento que estamos atravesando en nuestra Argentina no es reflejo de nuestro espíritu. Porque si no, ¿cómo mandamos ayuda a Bahía Blanca?

Es muy interesante lo que decís. Vamos a nuevo.

Lo que está pasando hoy no refleja el espíritu histórico de este país. No lo refleja.

¿Lo que está pasando en términos políticos?

En términos políticos, a nivel nacional, no refleja ese pensamiento. Nosotros venimos de una abuela que nos hizo un pullover, de una madre, de un tío, de un primo. Aprendimos con otros. Nosotros no venimos de historias individuales ni somos producto de eso. No somos el hombre que se hizo a sí mismo. El self-made man. Esta idea no es cierta en nuestra realidad. Si vos entrevistás a cualquier persona te va a decir: ‘Mi padre me llevó a la cancha de fútbol y me esperó una hora’. Todos venimos del esfuerzo de otros. Somos producto de un colectivo. Entonces es muy difícil.

Hasta la gente que dona anónimamente. Yo veía cómo la gente llevaba bolsas y le preguntaban a los periodistas no quiero hablar, no quiero decir nada, porque no vengo yo a mostrar lo que estoy dando. Quiero dar porque me sale dar. Entonces eso es más característico de la Argentina, que el decir sálvese quien pueda. Esa idea me parece que puede ser albergada en la mente de un porcentaje válido de cualquier sociedad, la nuestra o otras, pero no es el reflejo de cómo actúan las empresas en las que yo trabajo, por ejemplo. Donde los dueños quizás apoyan esa ideología, pero en la acción del día a día hay contención, hay cuidado, hay apoyo, hay mirada sensible sobre el otro. Entonces, por eso te digo, incluso en el contexto en el que estamos hay una conducta que también refuerza esto otro que sí somos.

¿El proyecto puede importar más que la plata o importa la plata cuando uno encara un proceso laboral?

El proyecto siempre tiene mucho atractivo, lo que no quiere decir que todos puedan hacerlo. No es para todos. Hay gente que, por más que le encante el proyecto, no lo puede sostener económicamente, no puede resignar aquello que le implica al proyecto resignar. Entonces, no juzgaría en los niveles cuantitativos, pero creo que cualitativamente siempre el proyecto tira mucho a aquellos que tienen como una mirada más altruista, más de impacto, de construir, de dejar algo, de tener una huella.

Para los jóvenes que están entrando al mundo laboral, ¿es importante el futuro entendido en los términos de nuestros padres dentro de una carrera laboral? ¿o ya el futuro cambió de dimensión, cambió de tamaño, cambió en definitiva?

En mi experiencia te puedo decir que el futuro es el pasado del futuro real. Se están imaginando un futuro que es muy corto. Su futuro no es a los 70, es a los 30 o a los 40, ese es el futuro. Pero yo creo que tenemos muchas paradas en el futuro, entonces hay como futuro sub-1, futuro sub-2, futuro sub-3, y creo que la mirada llega hasta ahí. La idea que se rompe definitivamente es la idea del ladrillo sobre el ladrillo, esa parte ya no está.