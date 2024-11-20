La ironía de Franco Colapinto sobre los rumores de romance con la China Suárez

Franco Colapinto participó de un encuentro con sus seguidores en el Fan Zone de Williams antes del Gran Premio de Las Vegas e hizo un chiste sobre de los rumores de romance con la China Suárez.

El piloto se emocionó por la cantidad de argentinos que fueron a alentarlos, previo al comienzo de las prácticas libres.

Al responder las preguntas de sus fanáticos, uno le consultó sobre cómo encara su preparación mental para poder tomar decisiones en milésimas de segundos durante las carreras. Franco sonrió y lanzó una chiste en clara referencia a lo que vivó con la china: “Estoy bárbaro mentalmente, habrás visto las redes sociales”.

Qué dijo Franco Colapinto sobre los rumores de romance con la China Suárez

Su seguidor le respondió: “No les des bola a esas cosas porque no tenés que explicarle nada a nadie, hacé lo que quieras con tu vida”.

El piloto de Williams retomó la explicación en tono serio y habló del trabajo que hace junto a su psicólogo: “Hago terapia todo el tiempo, vivo haciendo terapia todo el tiempo, está re bien”.

El sábado por la noche, el piloto argentino de 21 años había tenido una cena romántica con la Chin Suárez en Madrid. El periodista Pepe Ochoa publicó un video del momento en el que ambos se retiraban del restaurante.

Al día siguiente se difundieron nuevas imágenes de ambos jóvenes paseando por las calles de la capital española, lo que alimentó aún más los rumores de romance.

Este jueves por la noche se llevarán a cabo las prácticas libres 1 a las 23:30 (hora de Argentina). Más tarde, en la madrugada del viernes (a las 3:00), se correrán las prácticas libres 2. Las últimas prácticas libres serán el mismo viernes, a las 23:30.

La clasificación se disputará el sábado a las 3 de la mañana y el domingo 19 de noviembre, a partir de las 3, se largará la carrera en el Circuito Callejero de Las Vegas.

FUENTE: minutouno.com