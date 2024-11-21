Pampita confirmó que cobró por ir a lo de Susana Giménez

Tras salir de un evento de la revista Caras, Pampita fue interceptada por el equipo de LAM, donde habló sin filtros y con total sinceridad del escándalo que generó su separación, su presente y su visita al programa de Susana Giménez.

Ángel de Brito fue al hueso al preguntarle: "¿Cómo la pasaste Caro en la nota con Susana?", a lo que la modelo con la sonrisa que la caracteriza respondió: "La pasé bien, yo la amo. Soy una fanática de Su, la verdad que la respeto. Es todo un honor que me inviten, Crecí con ella, siempre la admiré, es la uno, tengo un cariño profundo por ella".

Y agregó: "Cuando me invitó Luis Chela, la primera vez que hablamos, de vuelta, porque ellos ya me habían invitado previamente hace más de un mes, pero ahora cuando volvieron a invitarme les dije pero yo no les voy a servir, no voy a hablar de nada, no voy a hablar mal del padre de mi hija, fui super clara y dije 'no te sirvo como entrevistada, no es algo que me vas a poder convencer que yo de el brazo a torcer'".

"Hay cosas que cuando las tengo clara después no voy a cambiar de opinión. Les pregunté si querían que ensayáramos la entrevista para que ella se sintiera cómoda, o la grabábamos, y ellos me dijeron que no, que querían la naturalidad del aire, 'Vos no te preocupes me dijeron' que va a salir todo bien y salió todo mal… salió como yo pensé que iba a salir", lanzó entre risas la modelo.

De Brito le expresó que todos querían saber cómo sucedieron las cosas, más allá de que sepan que no pretendía hablar mal del padre de su hija, a lo que Ardohain, manifestó: "Le conté que me divorcié a los 11 días, le conté que estaba conociendo a alguien, le conté que había explotado todo y que no había solución. No tengo nada más oculto, no hay nada más raro".

"Aclaré qué día me había separado, que fue el 20 de septiembre, porque sino la gente piensa, 'ay, fue al Martín Fierro y estaba disimulando'. Iba de la mano, le dedique el premio cuando gané", sostuvo.

Ante la consulta de Yanina Latorre, de si venían en crisis, o si fue de un día para otro, volvió a recalcar que "fue de un día para otro, fue ese día que los llamé a ustedes y no me atendieron", a lo que todos se fundieron entre risas, el conductor y las angelitas.

"¿Por qué nos llamaste Caro?", le preguntó de Brito, a lo que la modelo entre risas y sonrisas, manifestó: "Me hubieras atendido" y sumó "ya ahora no quiero decir nada, estoy re contenta con mi momento personal y lo que quiero es que mi familia esté bien, y Robert es mi familia, y quiero que el ambiente en mi casa este lleno de paz pero no estoy fingiendo, no lo estoy diciendo para hacerme la buena, de verdad a mi me importa que en mi casa haya buen ambiente, yo a los hijos de Robert los quiero con toda mi alma como hijos propios."

El conductor aprovechó y le consultó si se arrepentía de publicar los chats de ese día en Instagram y ella muy firme dijo: "No, porque yo no me había separado antes de esa fecha y lo quería dejar bien en claro. Ese fue el día que yo me separé y antes no me imaginé jamás que iba a pasar y no me arrepiento".

"Esto está destruido para siempre", fue lo que sentenció ante el comentario del conductor que le contó que Roberto García Moritán había declarado en una nota que pasarían luego contando que la sigue amando.

Para cerrar, Ángel le preguntó si cobró para ir al programa de Susana. "Si, por supuesto, 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?", aseguró.

FUENTE: minutouno.com