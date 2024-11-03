Marcelo Tinelli recordó la dolorosa pérdida de su primer hijo con Soledad Aquino

Marcelo Tinelli estuvo en La Divina Noche de Dante y recordó la dolorosa pérdida de su primer hijo con Soledad Aquino a los 8 meses de embarazo: “No he hablado mucho de esto”.

“¿Cuál fue el peor momento que hayas pasado y que lo sacarías de tu biografía?”, le preguntó el conductor y él contestó sincero: “El peor momento fue cuando perdí un bebé antes de que naciera con Sole”.

“De 8 meses, era mi primer varón que hoy tendría 38 años, salió fallecido de la panza porque Sole tuvo un desprendimiento abrupto de placenta, ese fue un momento de infierno para mí”, cerró el empresario.

SOLEDAD AQUINO DESMINTIÓ QUE SUS HIJAS TENGAN MALA RELACIÓN CON MILETT FIGUEROA

Soledad Aquino desmintió que sus hijas, Cande y Mica, tengan mala relación con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli.

“Se decía que tus hijas no la querían mucho a Milett, ¿vos que sabes?”, indagó Nancy Duré y ella contestó: “Son pelotudeces que hablan, las chicas hacen sus vidas”.

“¿Cómo le van a cuestionar algo al padre? Uno puede dialogar o escuchar pero de acá a imponerle algo…”, sumó y sobre cómo le cae a ella, expresó: “Me parece amorosa”.

