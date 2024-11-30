Mauro Icardi fue desalojado de la vivienda que le prestó Wanda Nara

En la noche del viernes, el exclusivo barrio privado Santa Bárbara, ubicado en el corredor Bancalari de Tigre, fue escenario de una jornada tensa, convulsionada y conflictiva cuando se hizo efectivo el desalojo del futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi de la propiedad que le había prestado su expareja, la empresaria y conductora Wanda Nara. El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial, en cumplimiento de una orden judicial.

El desalojo se realizó en el lote 126, donde se encontraban presentes tanto el agente fiscal de intervención como los abogados de ambas partes, quienes supervisaron minuto a minuto el procedimiento. Este se llevó a cabo bajo la medida de "exclusión de hogar" solicitada por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre y con la intervención de la UFI Género de Tigre. Durante la operación, también se le informó al jugador de Turquía sobre la prohibición de acercarse a la conductora estrella de Telefe, como también así a su domicilio, como parte de las medidas cautelares dispuestas por el juzgado.

El personal policial realizó una inspección detallada de la vivienda con el objetivo de verificar si había armas de fuego o cualquier otro tipo de elementos peligrosos en el lugar, sin que se encontrara nada relevante.

La denuncia fue presentada por Wanda Nara en la Comisaría 2° de Tigre, luego de una serie de amenazas por parte de Icardi. Además, la empresaria fue entrevistada por el Sistema de Emergencia Social del municipio de Tigre, lo que derivó en la solicitud de esta medida cautelar. El desalojo marca un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre ambos, que ha sido objeto de atención mediática en las últimas semanas desde que se separaron e inició un romance con el cantante de cumbia 420, L-Gante, con quién mantiene una relación de tres años entre idas y venidas, según contó el padre de Jamaica.

FUENTE: minutouno.com