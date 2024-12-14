Ke Personajes deslumbra con una interpretación de un icónico tema de Evanescence

El grupo comandado por Emanuel Noir concluye el 2024 con un cover que representa un giro interesante en su carrera: “My Immortal”, de la reconocida banda estadounidense Evanescence. Este lanzamiento explora una faceta más emotiva del grupo, alejándose momentáneamente de su estilo habitual.

Tras un año repleto de actividad, Ke Personajes recorrió escenarios en México, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Chile, Perú y varias ciudades de Argentina como Córdoba, Mar del Plata, Entre Ríos y Rosario. También presentaron junto a Luck Ra el tema “Vuela”, un cuarteto que acumula cerca de 4 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify, consolidándose como una de las canciones del verano.

La interpretación de “My Immortal” destaca por la cuidadosa ejecución vocal de Emanuel Noir y el acompañamiento de una banda que busca diversificar su propuesta artística. Este lanzamiento, que incluye un tráiler de calidad visual, refleja el interés del grupo por explorar nuevos horizontes musicales, manteniendo su conexión con el público. Ke Personajes cierra así un año de grandes hitos, reafirmando su lugar en la escena musical mientras se prepara para los desafíos que trae el futuro.

FUENTE: minutouno.com