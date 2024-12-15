Eva Bargiela rompió en llanto frente a Mirtha Legrand

Este sábado Mirtha Legrand recibió entre sus invitados a Eva Bargiela, la modelo que mantuvo una larga relación entre 2016 y 2023 con Facundo Moyano, de quien se separó tras enterarse por TV que él la había dejado.

En ese sentido, Mirtha quiso saber por qué Eva se había casado con el exdiputado del FPV y el FR. “Yo quiero saber lo mismo”, contestó ella con una enorme sonrisa, y agregó: “Yo tuve una relación muy larga que tuvo sus momentos lindos y no tan lindos”.

“De mi lado fue como una apuesta porque, de mi lado, habíamos tenido muchas idas y venidas, y él me propuso casamiento y yo dije ‘Bueno, ahora vamos a estar bien’ y no sucedió”, contó Bargiela, antes de hacer un recuento de la relación.

POR QUÉ EVA BARGIELA SE QUEBRÓ EN LA MESA DE MIRTHA LEGRAND

Cuando Mirtha le preguntó si hicieron una separación de bienes con Moyano, Eva Bargiela contó que no. “Hicimos un casamiento por civil con la idea de hacer después una fiesta que nunca llegamos a hacerla e hicimos el divorcio que ya salió”, contó.

“Y ahora los abogados se están ocupando del tema de los bienes porque ahora el divorcio va por separado”, contó Eva antes de contar que este año “fue muy difícil en lo personal”. “Ah, ¿tuviste una desgracia, no?”, recordó Mirtha, que no se pierde nada.

“Si, y quiero tratar de evitar el tema porque…”, llegó a decir Eva antes que Mirtha recordara en voz alta que murió su mamá. “Si querés evitarlo no hablemos”, le aconsejó La Chiqui mientras a Bargiela le brotaban las lágrimas: “Si, me angustia mucho”, respondió y regresó al tema de su actual amor, Gianluca Simeone.