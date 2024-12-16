Picante chicana de Juana Viale a Wanda Nara por el Martín Fierro de la Moda

Juana Viale abrió este domingo su programa "Almorzando con Juana" con una chicana hacia Wanda Nara, luego que la conductora de Telefe le ganara el Martín Fierro de la Moda.

En concreto, la nieta de Mirtha inició su programa mostrando el vestido que le hicieron para ese evento, y mostrando su bronca por haber perdido la estatuilla con la conductora de Bake Off Famosos.

“Perdí el Martín Fierro de la moda con Wanda Nara, pero quien puede vestirse con alta costura todos los domingos. Solo yo puedo, gracias a Gino Bogani, todos los domingos. La que puede, puede, y la que no, cocina”, sentenció Juana.

