El padre Lorenzo Toto destrozó a Olga por el pesebre viviente: "Aberrante"

El sacerdote Lorenzo Toto de Vedia de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 habló sobre criticó la recreación que hicieron tanto en Olga como en Luzu sobre el pesebre.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, el cura se refirió al escándalo que se suscitó tras las parodias. “Hay un escándalo total con el pesebre viviente y la parodia que se hizo en Olga y Luzu, y hoy empiezan a hablar acá los representantes de la Iglesia. Hasta acá nadie de la Iglesia se había manifestado. Una locura porque ya no hay límites pero esa es mi opinión”, dijo el periodista antes de saludar al cura.

Qué dijo el padre Lorenzo Toto sobre el pesebre viviente de Olga

De Vedia dijo que le "parece absolutamente ofensivo, aberrante y despreciativo. No me gustó lo que vi sobre el pesebre viviente en ese streaming porque hiere muchas susceptibilidades de mucha gente y no solo religiosas sino también gente que desde lo artístico valora la tradición del pesebre”.

Y continuó: “Este video que vi es ofensivo a la religiosidad popular que la lleva adelante sobretodo la gente humilde. Yo le presté atención pero a mi me dicen que en la parodia aparece Jesus fumándose un porro. Hay gente de clase media o clase alta y fuma porro y no le pasa nada pero muchos pibes de nuestro barrio por la droga se muere. No se puede hacer cualquier cosa en un medio de comunicación. Fue un golpe bajo contra la sensibilidad de la gente católica y es absolutamente indefendible”, dijo al respecto el sacerdote en las últimas horas.

Además, aseguró: “Tomarse a la ligera y mostrar a Jesus fumándose un porro es realmente gravísimo, es jugar con la religiosidad popular y con tanta gente vulnerable que muere por las adicciones porque no hay respuestas de acompañamiento a la gente más pobre. Yo creo que la Iglesia debería manifestarse fuerte sobre esto, no recuerdo un hecho tan grave en un medio, algo hay que hacer desde la Iglesia”.

