L-Gante reveló un fuerte dato de Wanda Nara y en redes aseguran que hubo "icardiada"

El escándalo que envuelve a Wanda Nara, L-Gante, la China Suárez y Mauro Icardi parece simplemente haber comenzado. Luego de que la mediática se sentara en el living de Susana Giménez y revelara detalles de su separación con el futbolista y, no conforme con eso, compartiera chats con la China del año 2018, la difícil situación entre estas cuatro celebridades parece haberse pronunciado.

En este complicado contexto, L-Gante visitó el programa de streaming que lleva adelante Martín Cirio -autodenominado "la Faraona-, quien mantiene una enemistad absoluta con Eugenia Suárez, por sus reiterados dichos contra la actitud de la actriz en referencia a fijarse en hombres que están en pareja.

Allí, el artista reveló un dato que no pasó para nada inadvertido en redes sociales y ocasionó que los internautas lanzaran rumores sobre que Wanda y L-Gante también hicieron una "Icardiada": "Eran 3, 4 de la mañana. Siempre me segundeaba un amigo, porque ella también siempre estaba con su peluquero Kennys. Siempre charlando, por teléfono era un re chamullo, hablamos corte que nos queremos hacer percha y cuando vengo me puedo quedar hasta recontra tarde y no pinta nada", comenzó relatando.

Y agregó: "Un día se hizo muy tarde y le digo 'che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿pinta que nos quedemos a dormir con mi amigo?' y me dice 'sí, vení, te armo acá un lugar'. La acompaño a ver dónde vamos a dormir y como que se hace la bolud... y dice 'uy, se apagó la luz'. Y yo dije 'este es mi momento'. Y ahí nos dimos el primer beso".

Este detalle aportado por el cantante llamó la atención de los fans, dado que -de acuerdo a los cálculos- esta situación habría ocurrido hace dos años atrás, cuando L-Gante aún estaba en pareja con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. Por esa razón, es que muchos internautas aseguran que el inicio de la relación entre el artista y Wanda fue una "Icardiada".

