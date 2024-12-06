Luis Miguel anunció una nueva fecha tras agotar entradas en Buenos Aires

Luis Miguel sigue causando furor entre sus fanáticos argentinos. Luego de que las entradas para su presentación del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo se agotaran en tiempo récord, el cantante decidió sumar una fecha más. La nueva y última oportunidad para disfrutar de sus éxitos será el 18 de diciembre en el mismo escenario.

La preventa exclusiva para clientes Santander American Express estará habilitada a partir de las 16:00 horas del jueves 5 de diciembre. Una vez agotada esta instancia, se abrirá la venta general, permitiendo a más seguidores asegurar su lugar en este cierre histórico.

El llamado “Sol de México” llega al país como parte de su aclamado Luis Miguel Tour, un recorrido mundial que ha sido catalogado como uno de los más exitosos de la historia por medios como Pollstar, Billboard y Forbes. Su regreso a los escenarios no solo revalidó su estatus como ícono de la música en español, sino que también reafirmó el vínculo especial que tiene con su público argentino.

Con más de cuatro décadas de carrera, Luis Miguel ha marcado generaciones con su talento único, su carisma y una voz inigualable. Ahora, cerrará este monumental tour en la Ciudad de Buenos Aires, un lugar emblemático en su trayectoria y un punto de encuentro con sus seguidores más fieles.

Producido por Fenix Entertainment, el doble espectáculo del 17 y 18 de diciembre promete ser una cita inolvidable, donde el intérprete recorrerá los grandes éxitos que lo han convertido en leyenda. El Campo Argentino de Polo será el escenario de esta despedida, un evento que marcará un broche de oro para una gira inolvidable.

