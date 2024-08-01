Jimena Barón aconsejó a sus fans sobre cómo manejar su energía

Contenta por el buen momento que está viviendo a nivel personal y profesional, Jimena Barón compartió con sus fanáticos una lección que aprendió con el correr de los años.

A través de sus stories de Instagram, al pie de una foto muy linda mimando a un caballo, la cantante aconsejó a sus seguidores sobre cómo manejar su energía. “Elijan bien, no sean bolud... Los amo”, arrancó

Contenta por el buen momento que está viviendo a nivel personal y profesional, Jimena Barón compartió con sus fanáticos una lección que aprendió con el correr de los años.

A través de sus stories de Instagram, al pie de una foto muy linda mimando a un caballo, la cantante aconsejó a sus seguidores sobre cómo manejar su energía. “Elijan bien, no sean bolud... Los amo”, arrancó

“Se eligen las batallas. Como con el celular. Si te queda un 20 o un 7 por ciento de energía, elegís dónde la gastás. Es tu responsabilidad. Solo tuya”, cerró, muy sabia.

Ciudad Magazine