Qué dijo Wanda Nara tras la teoría que la vinculó con el Comando Vermelho de Brasil

La polémica se desató en las últimas horas, poniendo nuevamente en el centro de la escena a Wanda Nara y a su sencillo musical “O Bicho Vai Pegar”. El conductor Mariano Iúdica lanzó una insólita teoría en el programa Polémica en el Bar (América), vinculando la realización del videoclip con el temido grupo criminal brasileño, el Comando Vermelho. Frente a la repercusión de la teoría, la conductora de MasterChef Celebrity no se quedó callada. Wanda Nara utilizó sus historias de Instagram para publicar una captura de pantalla de un chat que mantuvo con una productora identificada como Evelin, buscando desarticular la polémica versión.

Iúdica: "El video se hizo porque quiso el Comando Vermelho"

Iúdica aseguró que el videoclip, supuestamente grabado en la conocida favela de Rocinha, Río de Janeiro, habría requerido de un "contacto" con facciones del Comando Vermelho para obtener permiso de entrada y protección durante la filmación. En un contexto sensible por recientes operativos policiales contra la organización, el conductor remarcó: "Este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho".

El presentador recordó que artistas de la talla de Michael Jackson o grandes producciones como Rápidos y Furiosos también han contado con la aprobación de estos grupos para usar espacios en zonas populares, y aclaró que Wanda nunca habría tenido contacto directo con los criminales, sino que se recurre a un "guía designado" para ingresar a zonas de alta peligrosidad.

La respuesta de Wanda

En la conversación, la productora, visiblemente preocupada, le comentó: “Wan, ¿te das cuenta de que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene que ver con Sao Paulo, que es otra ciudad". Este mensaje revela el error de ubicación que originó el rumor, ya que el videoclip fue grabado en una favela de San Pablo, no en Río de Janeiro.

Evelin luego explicó que la locación elegida tenía un fin social y artístico: “Y la favela donde grabamos rescatan gente de la calle para hacer música, vos estuviste ahí”.

Acto seguido, le solicitó a la mediática que lo aclare públicamente, pero Wanda no mostró interés en dar entidad al tema, limitándose a una contundente respuesta: “Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”.

Con esto, la empresaria y cantante dejó en claro su postura, señalando que las versiones son parte de una campaña de desprestigio originada por los mismos detractores de siempre, y reafirmando que su proyecto se realizó en un marco artístico y en una ciudad diferente a la mencionada.

