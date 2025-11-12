Wanda Nara y La Joaqui, a los gritos en MasterChef Celebrity: cómo fue la supuesta pelea

MasterChef Celebrity está teniendo mucha repercusión, no solo de los desafíos que se arman sino también por las polémicas que se generan entre los participantes, jurado y conductora. En lo que va de la competencia, ya son varios los famosos que renunciaron y ahora se suma una baja más: Valentina Cervantes.

La modelo e influencer se retiró del concurso porque necesita estar más tiempo con sus hijos, Olivia y Benjamín, y viajar a Inglaterra para reencontrarse con Enzo Fernández, su pareja. En medio de las versiones que aseguraban que Valentina no tenía un buen trato con Wanda Nara, luego de que se diera a conocer que la empresaria le había mandado mensajes al futbolista de la Selección Argentina.

Si bien ambas se encargaron de desmentir esto, ahora la polémica se reaviva. Es que según contó Majo Martino este martes en el programa Sálvese quien pueda, La Joaqui se subió a esta pelea y protagonizó un fuerte cruce con Wanda.

"Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef", comenzó diciendo Martino.

Y agregó sobre la reunión que se hizo en los últimos días para despedir a Cervantes: "Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida".

Mientras daba la información, la panelista también comentó que este cruce no se verá en el capítulo que se grabó, ya que la producción decidió editarlo. "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'", reveló.

"Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'", siguió contando.

La reacción de Wanda no tardó en llegar. Según Martino, la conductora quedó paralizada ante el comentario y la producción tuvo que intervenir. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", cerró.

