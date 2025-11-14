A qué importante figura de la televisión visitará la China Suárez el próximo lunes

Sin lugar a dudas, desde que está en el país, la China Suárez ha acaparado la atención de los principales medios de espectáculos. Aunque no necesariamente por algo bueno, la actriz volvió a estar en el foco de los periodistas, mientras se dispone a presentar su nueva serie "Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda" que estrena este 19 de noviembre en la plataforma Disney+.

Luego del escándalo por el rechazo de Olga y su baja voluntaria de la entrevista que le iba a hacer Diego Leuco en Luzu TV, se supo que Eugenia estará presente este viernes en "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece.

Pero lo cierto es que el conductor no será el único en tener la palabra de la polémica artista: Moria Casán anunció que la actriz estará presente el próximo lunes 17 de noviembre en "La mañana con Moria", el reciente y nuevo ciclo que también se emite en El Trece.

"La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que no le interesa, que le interesa, que Luzu, que Olga, te digo, me digo, le dije, que se ponen todos en una órbita, no nos necesita, no necesitamos, bueno, yo sí la necesito, me encanta y va a estar conmigo desayunando: María Eugenia Suárez", dijo la diva este jueves, para adelantar cómo será el arranque de su próxima semana al frente del magazine.

Y añadió: "Esa cara, ese rostro angelical, esa personalidad increíble que por algo es la señora, además de ser actriz estupenda y todo, y todo lo que hace por algo es esta mujer que tiene en vilo al país, porque ayer, como no fue a ningún lado, todos los que no la llevaron a ningún lado midieron más que nunca porque no la llevaron. Mirá si será importante la mina que no está ahí y hablando de ella hacen rating".

Cabe señalar que Moria ya se había pronunciado a favor de la China Suárez, destacando que es una mujer con un "ángel" especial. Ahora, restará ver cómo se desenvuelve la actriz en la entrevista que la "One" le realizará el próximo lunes.

minutouno.com