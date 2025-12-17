Tenso móvil de La Tora en plena cobertura del casting de Gran Hermano: "No seas tan tonta"

La convocatoria presencial del casting de Gran Hermano: Generación Dorada reunió a una gran cantidad de aspirantes en los alrededores de los estudios de Telefe, en Martínez, donde Lucila “La Tora” Villar atravesó una situación incómoda en plena cobertura.

Durante el móvil en vivo para el streaming de Telefe, la exparticipante de la casa más famosa del país se encontraba entrevistando a los aspirantes desde el lugar cuando quedó envuelta en una situación inesperada que rápidamente se replicó en redes sociales.

Mientras caminaba entre la fila de aspirantes y dialogaba con algunos de ellos, una mujer irrumpió de forma abrupta en la transmisión y lanzó una crítica directa al reality: “Espero que este año no sea tan pedorro”.

La reacción de “La Tora” no tardó en llegar. Con tono firme, le respondió: “¿Para qué te estás anotando si creés eso?”, con la intención de retomar el móvil. Sin embargo, el momento se tensó aún más cuando la misma persona volvió a acercarse para insultarla con un “No seas tan tonta”.

Lejos de profundizar el cruce, la exjugadora optó por descomprimir la escena y respondió con una frase que se volvió viral: “Hay un poquito de todo”, acompañada por una sonrisa.

Incluso, se sumó luego a un grupo de jóvenes que cantaban para sostener el clima festivo del casting. Pese al mal momento, “La Tora” logró completar la cobertura con profesionalismo, una actitud que fue ampliamente valorada por los usuarios en redes sociales.

Furor en Martínez por el casting de Gran Hermano

El canal promocionó el evento con un video que subraya la exclusividad de la oportunidad: “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo. Tenés que tener dieciocho años o más y presentarte… Prepárate para vivir una experiencia inigualable”.

Aunque el casting dio inicio a las 10 de la mañana, el furor ha sido tal que algunos aspirantes llevaban haciendo fila desde hacía 21 días, formando una cola de cuatro cuadras. Uno de ellos, Gabriel, oriundo de Villa Caraza, Lanús, manifestó ser el primero en llegar. En diálogo con C5N, expresó: “Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”.

Otras historias también ilustran la intensidad del deseo de ingresar a la casa. María José, de Trenque Lauquen, indicó que su aspiración es "que me conozca y contar mi historia de vida".

Por su parte, Matías, de Formosa, reveló haber llegado el 1 de diciembre para cumplir su sueño. Un aspirante llamado Diego, carpintero de oficio, compartió una anécdota singular, revelando entre risas que su presencia en el casting ya le costó el trabajo: "A mi me echaron por verme en la tele y ver que estaba acá. Yo soy carpintero, estaba sentado ahí y me llamó mi jefe para decirme que no me presente mañana”. Y agregó con determinación: "Ahora no me queda otra que entrar o entrar”.

