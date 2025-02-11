Se conoció la verdadera razón de la separación entre Diego Latorre y Zulemita Menem

El amor entre Diego Latorre y Zulemita Menem duró dos años y fue muy intenso, sin embargo, terminó de manera muy abrupta y siempre llamaron la atención los posibles motivos de esta ruptura. Años después, se conoció la verdadera razón por la que el futbolista y la hija del ex mandatario decidieron tomar caminos separados.

En una época donde Valeria Mazza era la modelo más influyente, un dólar equivalía a un peso y Carlos Menem era presidente, el actual marido de Yanina Latorre y la pareja de Rodolfo D'Onofrio vivían un apasionado y profundo romance.

A comienzos del Gobierno de Carlos Menem, se conoció que su hija Zulemita Menem y Diego Latorre mantenían una relación amorosa. Teniendo 20 y 21 años, la pareja vivió un romance muy vigoroso durante dos años, pero ese vínculo terminó de manera muy brusca y sin conocerse algún motivo.

En 1990 decidieron blanquear el vínculo y se convirtieron en la pareja favorita de los medios. Los portales estaban llenos de fotos e información sobre las salidas y reuniones de los jóvenes novios.

“Zulemita era una divina, pero teníamos una relación intensa, hablábamos mucho por teléfono”, contó Latorre en una entrevista sobre su relación con la hija del ex presidente.

Además, recordó su viaje a Asunción en 1992 por el Preolímpico: “Hablábamos tanto que mi compañero se fue a quejar con el Coco Basile (el entonces técnico de la Selección). Entonces, me armaron como otra habitación dentro de la habitación. Dormía solo a un costado y con Zulemita hablábamos hasta las 3 de la mañana”.

“No había celular y la comunicación no era tan fluida como ahora. Imagínate que llamaba la hija del presidente de Argentina”, contó sobre la época de su famoso noviazgo con la heredera de Menem.

Pese al enamoramiento que ambos mostraban, la pareja terminó abruptamente y nadie conoció los motivos, tampoco los protagonistas hablaron sobre eso. El futbolista se fue a vivir a Italia, para jugar en el club Fiorentina, y ella continuó su vida en Argentina.

En 2003, Zulema se casó con Pablo Bertoldi y se convirtió en madre de Luca, para después divorciarse y ponerse en pareja con Marcelo Pocoví, con quién también tuvo un hijo, Malek.

El verdadero motivo de la separación entre Diego Latorre y Zulemita Menem

Después de una gran cantidad de años, fue Dora, la madre de Yanina Latorre, la actual esposa de Diego, quien contó el motivo por el que el jugador y la hija del riojano terminaron su relación.

En una visita a “LAM”, la panelista habló de la mala relación que tuvo siempre con sus suegros. Allí, su madre intervino y puso como ejemplo la relación entre Zulemita y Diego.

Dora contó que a sus consuegros nunca le habían gustado las novias de sus hijos y que no se trataba sólo de una mala sintonía con su hija, sino con todas las novias del jugador de Boca Juniors.

En esa ocasión, aseguró que los padres de Diego le decían mentiras sobre Menem para que la dejara. “El padre de Diego le contó a él que Zulemita le metía los cuernos y era mentira”, sostuvo la madre de la mediática.

Frente a esto, le consultaron a Yanina si se trataba de temas monetarios y ella señaló que “no, no les gustaba ninguna”. “La idea de ellos era que lo podías distraer, que se podía enamorar y tener más ganas de estar con una mina que pensar en el fútbol”, finalizó. Y su madre terminó por confirmar que “el padre de Diego hizo de todo y más. Zulemita era una buena chica, pero le hicieron de todo”.

La relación de Diego Latorre y Zulemita Menem podría haber llegado al éxito, sin embargo, la intromisión de los padres del futbolista lo impidió y estos motivos se conocieron años después.

FUENTE: caras.perfil.com